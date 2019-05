Gino Pesaressi rompe su silencio tras nuevo ‘ampay’ de Mariana Vértiz

Mariana Vértiz, la expareja de Gino Pesaressi volvió a protagonizar un 'ampay' en una boda.

El programa '¡Válgame Dios!' difundió imágenes en las que la exenamorada del ex chico reality aparecía muy cariñosa con un misterioso joven.

En los videos se ve a Mariana Vértiz bailando al ritmo de una de las canciones de Axe Bahía junto a la persona que la acompañaba y en otro momento esta salta a la cintura del joven y parece darle un beso.

El espacio televisivo de Latina conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre entrevistó a Gino Pesaressi para saber su reacción tras este nuevo ‘ampay’ y él aseguró no sentirse decepcionado de su ex. “No estoy decepcionado, porque cuando estás decepcionado es porque esperar algo de alguien, y ahora estamos separados”, indicó. “Yo creo que (estoy) tranquilo, la depresión y estar mal, no tengo ni tiempo de pensar en eso. Yo lo único que quiero es que mi hija sea feliz”, añadió.

Además, dijo que lleva una buena relación con Mariana Vértiz por el bienestar de la hija que tienen en común. "Estamos tratando de llevar las fiestas en paz, y mi hija está pasando bien este proceso, y hablar de sentimientos sería egoísta. Yo no estoy saliendo con nadie, estoy pendiente de mis proyectos", manifestó.

Sin embargo, Gino Pesaressi no dudó en señalar que la hermana de Natalie Vértiz debería tener un poco más de cuidado para evitar verse expuesta en situaciones polémicas. "Definitivamente, creo que hay cosas que se pueden manejar con un poco más cuidado por el tema de nuestra hija, pero cada uno sabe cómo hace su vida".

Gino Pesaressi confirma separación de Mariana Vértiz

Recordemos que hace tan solo unas semanas, ‘¡Válgame Dios!’ publicó otro 'ampay' de Mariana Vértiz. En las imágenes mostradas, se pudo ver a Mariana Vértiz en una discoteca besándose con un joven llamado Nicolás Armendáriz.

Tras este 'ampay', el propio Gino Pesaressi decidió pronunciarse para aclarar que su relación con la hermana de Natalie Vértiz llegó a su fin en octubre del 2018. "Cada uno ha luchado bastante por la relación, todo tiene también un final, a veces cuando las cosas no funcionan y las diferencias son grandes en cuanto a tiempos, trabajo y demás", indicó al programa 'Magaly TV: La Firme'.

Sin embargo, aseguró que lleva una buena relación con la madre de su hija y sorprendió a más de uno al asegurar que tenía conocimiento de que su expareja se encontraba saliendo con otra persona. "Ella me lo contó desde febrero me parece, que ha conocido a este chico", afirmó el exintegrante de 'Esto es Guerra'.