Jaden Smith deja en shock a fans al publicar foto desde cama de un hospital

Jaden Smith, hijo de Will Smith, vuelve al ojo de la tormenta debido a su radical cambio en su aspecto físico. En su reciente presentación en el festival de Coachella, el también cantante mostró no solo su talento, sino que también lució una apariencia totalmente demacrada que llamó la atención de todos los medios internacionales.

Ahora, el actor de las recordadas películas de 'Karate Kid' y 'En busca de la felicidad' dejó en vilo a sus miles de seguidores, luego que publicara en Instagram una fotografía desde la cama de un hospital.

"Foto rara de mí, tratando de entregar mi próximo álbum", escribió Jaden Smith en la reciente difusión en la red social antes mencionada.

En la imagen se puede visualizar al hijo de Will Smith con una figura más delgada que de costumbre, con polera negra, buso rojo, una especie de sonda en el brazo y un médico con un ecógrafo realizando algunos exámenes.

Además del curioso aspecto de sus dientes, Jaden Smith se ha visto algo más acabado, ojeroso y con un signo visible de no estar pasando por un buen momento en su vida personal.

¿Hijo de Will Smith no pasa por buen momento de salud?

"Será mejor que estemos allí o ya no somos amigos", escribió uno de sus íntimos del joven actor. Luego de ello, miles admiradores se han pronunciado en redes sociales.

"Esto no es gracioso Jaden. Por favor, no me asustes así", "Te estás yendo por el final profundo, todos estamos preocupados", "Mantente bien y saludable Rey", se leen algunos comentarios.

No todos estuvieron preocupados por su salud, otros bromearon sobre el particular aduciendo que estaba realizándose una ecografía de embarazo o los posibles exámenes para su futuro cambio de sexo.

Jaden Smith en busca de la felicidad

Lo cierto es que el actor de 'En busca de la felicidad' es capaz de llamar la atención de sus incondicionales y de los diversos medios internacionales con cualquier actividad que tenga que ver con sus proyectos personales o profesionales.

¿Por qué Hollywood no contrata a Jaden Smith?