Ver Billboard Music Awards 2019 EN VIVO ONLINE: ¿Cómo, cuándo y a qué hora ver la premiación? [VIDEO]

Ya no falta nada para los Billboard Music Awards 2019, premios que se celebrarán a todo lo grande premiando a los artistas más talentosos de la música. La gala se dará este miércoles 1 de mayo en el MGM Grand Garden Arenas de Las Vegas, en Estados Unidos.

El peso de la presentación de los Billboard Music Awards recae en la cantante estadounidense Kelly Clarkson, quien por segundo año consecutivo dirigirá la gala. En esta nota encontrarás todos los detalles de la esperada ceremonia. Y quien se posiciona como la favorita de la gala es la rapera Cadi B, quien cuenta con 21 nominaciones. Luego de llevar el premio a Mejor Artista de Rap en última gala, la cantante es una candidatas en las categorías Mejor Artista Femenina, Mejor Canción de Rap y Mejor Álbum de Rap.

Tickets are still available to be in the room with the biggest stars in the world at the #BBMAs: https://t.co/oBFOh6IqJ6 pic.twitter.com/A9VYAzQACW — Billboard Music Awards (@BBMAs) April 26, 2019

Además de la presentadora, la artista como Taylor Swift y también se subirá al escenario para interpretar 'ME!', su nueva canción junto a Brendon Urie, de Panic! At the Disco.

.@taylorswift13 will open the #BBMAs with the worldwide premiere performance of "ME!" featuring Brendon Urie of @PanicAtTheDisco. LIVE May 1 on NBC. pic.twitter.com/Nc3xfQExiI — Billboard Music Awards (@BBMAs) April 26, 2019

¿Cuándo son los Billboard Music Awards 2019?

Los premios Billboard Music Awards 2019 tendrán lugar el próximo miércoles 1 de mayo del 2019.

¿Dónde son los Billboard Music Awards 2019?

Los Billboard Music Awards reunián a cantantes de todo el mundo en el MGM Grand Garden Arenas de Las Vegas, en Estados Unidos. Esta colosal arena tiene una capacidad para 17 mil personas.

¿A qué hora ver EN VIVO ONLINE los Billboard Music Awards 2019?

El horario de los Billboard Music Awards 2019 varía de acuerdo al país donde te encuentres. Por ejemplo, En Perú, México, Colombia, Panamá y Ecuador el evento se transmitirá a las 7:00 p.m. Mientras tanto Estados Unidos se podrá ver a partir de las 8:00 p.m. (zona ET) y 7:00 p.m. (zona PT). Por otro lado, en Chile se verá desde las 9:00 p.m. y en Argentina desde las 9:00 p.m.

Did you guys hear? The @jonasbrothers are on the #BBMAs cover of @billboard and they're performing at the show. LIVE May 1 on NBC. pic.twitter.com/Xfx5dKTbAi — Billboard Music Awards (@BBMAs) April 26, 2019

¿Qué canal transmitirá EN VIVO ONLINE los Billboard Music Awards 2019?

El canal encargado de transmitir los Billboard Music Awards será la cadena TNT, que tendrá señal en todos los países en los que está disponible en la señal por cable.

¿Cómo votar para los Billboard Music Awards 2019?

Si quieres que tu artista favorito sea premiado en los Billboard Music Awards 2019, deberás votar en la misma página del evento o pulsando aquí.

¿Cómo ver los Billboard Music Awards 2019 EN VIVO vía streaming?

No puedes perderte ni un segundo de la premiación Billboard Music Awards. Por eso, si no puedes verlo en un televisor, las cuentas oficiales de Billboard y TNT en Instagram y Twitter darán una cobertura del evento. De lo contrario, LaRepública.pe transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias y detalles de la gala.

Get tickets to see the #BBMAs LIVE in person! See you in Las Vegas: https://t.co/oBFOh6IqJ6 pic.twitter.com/RVhjnLCsgB — Billboard Music Awards (@BBMAs) April 25, 2019

¿Dónde ver EN VIVO los Billboard Music Awards 2019?

Para poder ver EN VIVO los Billboard Music Awards 2019 deberías visitar LaRepública.pe, que te mostrará todos los detalles del evento. Además, acabada la gala podrás ver el resumen.

¿Cómo ver EN VIVO los Billboard Music Awards 2019 desde mi celular?

Si lo que buscas es ver la gala desde tu celular, el Instagram y el Twitter de los Billboard Music Awards trasmitirán EN VIVO la esperada gala.

¿Cómo ver EN VIVO los Billboard Music Awards 2019 por televisión?

El canal en el que se podrá apreciar los Premios Billboard será TNT, el cual estará disponible en los países con los que tiene contrato.

ONE WEEK left until our performance @BBMAs! Catch us live Wednesday, May 1 at 8/7c on NBC.



이제 1주일만 더 기다리면 #방탄소년단 빌보드 뮤직 어워즈 무대라니!! #BBMAs커밍쑨💜 pic.twitter.com/scLGvPNe9a — BTS_official (@bts_bighit) April 25, 2019

Billboard Music Awards 2019 EN VIVO: Horarios en el mundo

Billboard Music Awards 2019 en Estados Unidos: 8:00 p.m. (zona ET) y 7:00 p.m. (zona PT)

Billboard Music Awards 2019 en Perú: 7:00 p.m.

Billboard Music Awards 2019 en México: 7:00 p.m.

Billboard Music Awards 2019 en Chile: 8:00 p.m.

Billboard Music Awards 2019 en Colombia: 7:00 p.m.

Billboard Music Awards 2019 en Argentina: 9:00 p.m.

Billboard Music Awards 2019 en Panamá: 7:00 p.m.

Billboard Music Awards 2019 en Ecuador: 7:00 p.m.

In ONE WEEK I'm hosting AND performing ‘Broken and Beautiful’ on the @BBMAs! It's going to be a great night, ya'll. LIVE, Wednesday, May 1 at 8/7c on NBC. #BBMAs pic.twitter.com/8XXBHUKT46 — Kelly Clarkson (@kelly_clarkson) April 24, 2019

Billboard Music Awards 2019 EN VIVO: Canales en el mundo

Billboard Music Awards 2019 EN VIVO: Lista completa de nominados

Mejor Artista

- Cardi B

- Drake

- Ariana Grande

- Post Malone

- Travis Scott

Mejor Artista Nuevo:

- Bazzi

- Juice Wrld

- Lil Baby

- Dua Lipa

Ella Mai

Mejor Artista Top 100:

- Cardi B

- Drake

- Ariana Grande

- Juice Wrld

- Post Malone

There's less than one week left to vote for Drake for #BBMAsAchievement. RT to vote NOW! @Drake pic.twitter.com/0o7EgRc7sp — Billboard Music Awards (@BBMAs) April 26, 2019

Mejor Artista en Redes Sociales:

- BTS

- EXO

- GOT7

- Ariana Grande

- Louis Tomlinson

Mejor Artista Latino:

- Anuel AA - "Real Hasta la Muerte"

- Bad Bunny - "X 100PRE"

- J Balvin - "Vibras"

- Maluma - "F.A.M.E."

- Ozuna -"Aura"