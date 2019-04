Maribel Guardia, vivió momento dramático con fan en redes sociales

La actriz y cantante Maribel Guardia no imaginó que le tocaría vivir uno de los momentos más dramáticos de su vida, Y es que ella evitó que uno de sus fans se suicidara, según la prensa panameña. Esto sucedió luego que un muchacho publicara en su cuenta de Twitter, su intención de cometer tal acto, si ella no lo consideraba su esposo.

Aparentemente, una de las protagonistas de la obra 'Las Arpías', que llegará a nuestro país en los próximos días, imaginó que se trataba de una broma y decidió seguirle el juego a un usuario de la red social, quien le envió un mensaje en el que amenazó con suicidarse si pasaba un día más sin que la artista se convirtiera en su esposa. "Ya me decidí. Si mañana no despierto siendo esposo de Maribel Guardia, me quitaré la vida. Primer aviso.", escribió el usuario, que se identificó como 'Adonis'. Para sorpresa del admirador, la artista decidió responder su mensaje en el que le mandó un beso y lo llamó #esposo mío, gesto que agradeció la comunidad tuitera al señalar que 'le había salvado la vida'.

"Hasta lo lei con la voz de Maribel", publicó uno de los internautas. "Se ha ganado el cielo con esta acción", escribió otro. Maribel es una de las actrices más queridas de México, Su visita a nuestro país, se producirá la próxima semana junto a conocidos rostros como: Victoria Ruffo, Jacqueline Andere, Ana Patricia Rojo, Ninel Conde, César Évora, entre otros. 'Las Arpías' se presentará el 25 y 26 de abril en Lima y el 27 de abril en Arequipa.