Justin Bieber habla de la dura batalla contra la depresión

El canadiense Justin Bieber volvió brevemente a las redes sociales para calmar a sus fieles seguidores, quienes están muy preocupados por la salud mental de su ídolo.

El intérprete de 'What Do You Mean?' utilizó sus historias de Instagram para contar que viene batallando contra la depresión y anunció que muy pronto volverá a estar en actividad para enfocarse en sus proyectos.

"Me encuentro cada día mejor y sé que pronto estaré de vuelta. Nunca dejaré de pelear. Este es el reto más exigente de toda mi vida", escribió el cantante de pop.

"Necesito una reparación total y para ello tengo que lidiar con asuntos que están profundamente enraizados", agregó en un siguiente mensaje.

Desde hace varios meses, Justin Bieber estuvo inmerso en una terrible depresión por el cual tuvo que pedir ayuda profesional y refugiarse en sus familiares más cercanos, y por supuesto, en su esposa Hailey Baldwin .

La revista People señaló que el cantante había optado por tratar su depresión. "Justin está recibiendo tratamiento en las dos costas: la oeste y la este de Estados Unidos, pero en términos generales está bien. Está plenamente centrado en la tarea de convertirse en la mejor versión de sí mismo, tanto para su beneficio como para el de Hailey y todos sus seres queridos", manifestó una fuente al medio.

Como se sabe, Justin y Hailey se casaron en secreto el año pasado. El tío de la modelo, el actor Alec Baldwin, confirmó la unión. "Ellos fueron y se casaron. No sé cual es el problema", contó el artista durante la alfombra roja de los premios Emmy.



Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron por civil