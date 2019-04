Andrea Luna presume su anatomía tras críticas por desnudo en portada

La actriz peruana Andrea Luna se mostró emocionada por su nuevo trabajo en la actuación, pero no imaginó que desataría una ola de insultos en Instagram por la portada de la obra que protagonizará junto a Sebastian Stimman.

A través de Facebook, la joven actriz manifestó su pesar por las críticas que recibió por posar en topless, tal y como también lo hizo su pareja, el reconocido actor Pietro Sibille.

“Si no te gusta algo que ves en esta página puedes decirlo porque estamos en un país libre. Pero puedes decirlo con RESPETO. Yo no tengo que leer comentarios ofensivos, malcriados, machistas y mal intencionados porque en primer lugar, soy un ser humano y merezco respeto como todos ustedes”, expresó Andrea Luna en su red social.

La actriz recordó que en varias oportunidades ha leído que como figuras públicas deberían soportar las ofensas. “A veces leo.. ‘es que si eres público tienes que aguantar todo’... ¿Cómo es eso? No hay nada más primario que esto. No tengo aguantar todo por ser actriz. No. Lo bueno de estas páginas es que puedes denunciar, bloquear, etc. Lo estoy haciendo. Obvio. Pero no dejo de sorprenderme del nivel tan bajo de algunos. ¡No de todos afortunadamente!”, manifestó en Facebook.

La artista que trabaja en cine, teatro y televisión asegura que las redes sociales sirven “para darme cuenta de que como sociedad falta muchísimo”. Además recalcó que no tiene miedo a perder fans en Facebook. “La educación está en un nivel bajísimo.. y yo sí estoy convencida de que comienza en la casa. Si tengo que quedarme con 2 seguidores pues me quedo con los 2 mejores”, expresa.

La puesta en escena de Andrea Luna y Sebastian Stimman se titula ‘La Habitación Azul’. La creación de David Hare y que dirige Mateo Chiarella se estrenará este sábado 27 de abril en el Teatro Ricardo Blume.

‘La Habitación Azul’, obra que explora entre el humor y el drama, se pondrá en escena de jueves a domingo. Las entradas ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.

Para dejar atrás las críticas, Andrea Luna compartió en su cuenta de Facebook, el fin de semana, un par de fotografías en las que presume su trabajada figura.