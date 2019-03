Youtube Viral: ¿Quién es Billie Eilish y por qué la buscan tanto en Google?

Como cualquier adolescente de 17 años, Billie Eilish vio conveniente salir por la noche, a eso de las 11:00 pm, a una nueva aventura. 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', es el nuevo álbum que lanzó la artista. No se confundan, esta adolescente californiana superó a 'Thank u, next', de Ariana Grande, en YouTube.

En estas últimas horas, la cantante se ha convertido en trending topic (tendencia en redes sociales) y la noticia de su reciente lanzamiento de su disco 'Bad Guy' ha hecho que muchos usuarios de YouTube se sientan tentados a escuchar sus canciones.

¿Quién es Billie Eilish?

Con un 'Long Play' y algunos sencillos, Billie Eilish ha pasado a estar en la lupa de todo el mundo gracias a la intensidad de su música, la calidad de sus canciones y la verdad tan diáfana con la que habla. De entrada, ni siquiera tiene canciones de amor, porque mientras tú a tus 17 años estabas pensando en el chico que te gusta y/o en el desamor por el que estabas pasando en ese momento, ella se dedica a hablar del amor propio y de su futuro. La interprete plasma en cada letra parte de su esencia, ella se refiere a su otro yo.

Cada vez que escuches una canción que parezca hablar de alguien más, se refiere a ella; a esa otra Billie Eilish a la que odia y teme, al mismo tiempo que respeta y que la inspira. Ella misma es su propia inspiración; ella es su propia daga y su propio refugio.

¿Qué tipo de música canta Billie Eilish?

Es algo difícil definir con exactitud el género que interpreta la californiana ¿Es pop?¿Es electrónica? ¿Qué es? Si fuera un plato de comida, sería uno de esos que juntan distintas técnicas, sabores y aromas en un solo plato; dulce-salado como potaje oriental, el postre va al inicio y la sopa al final ¿Se baila, se escucha, se canta? Todas las anteriores, pero posiblemente lo más importante es que cada una de sus melodías te hacen vibrar. Después de todo, es lo que ella más busca en lo que hace, así sea música o instalaciones de arte: que la gente que la sigue externalice alguna emoción.

Y tal vez por eso, porque es un alma y una artista tan compleja que teme quedarse en la media de toda la oleada de adolescentes (y artistas en general), es que decidió lanzar su nuevo material audiovisual con una experiencia de la que muchos admiradores son parte.

'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'- 'Bad Guy' (opener track)

Luego del estreno de su álbum debut, Billie Eilish nos sorprendió con el lanzamiento de un nuevo video para la canción 'Bad guy', el opener track (canción de apertura) del álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' En esta canción, cuya letra tiene un significado completamente playful (juguetona), la coliforniana interpreta sobre cómo es la chica mala y podría incluso convertirse en tu peor pesadilla.

El video de 'Bad guy' inicia con Billie Eilish removiendo un objeto dental, lo cual podemos escuchar en el intro del álbum antes citado, para después emerger de una pared color mostaza, mientras usa un traje del mismo color, antes de comenzar con la historia del material audiovisual que le ha dado más de 11 millones de visualizaciones a tan solo 1 día de su lanzamiento.

Álbum completo de Billie Eilish