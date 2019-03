BTS: Mattel lanza línea de muñecos inspirados en la agrupación Kpop [FOTOS]

Mattel ha revelado los aspectos de los nuevos muñecos inspirados en la agrupación Kpop del momento, BTS.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes dejó impactados a los fans con imágenes grupales e individuales de la agrupación BTS.

"¡MIC Drop, ARMY! ¡Por primera vez, estamos encantados de mostrarte la línea de muñecas de moda #BTSxMattel!" dice el mensaje de la empresa de juguetes.

Son siete muñecos los que representan a cada uno de los integrantes con una medida de 11.5 pulgadas, incluyendo sus peinados, vestimenta y forma física.

Y como era de esperar, el club de fans oficial, BTS ARMY, no pudo contener su emoción por saber cómo lucirían las figuras de sus ídolos favoritos.

La línea de muñecos es llamada "BTSXMattel" y como la agrupación tienen diferentes trajes, la empresa juguetera planeó hacer una similitud de los integrantes tal cual se presentaron en su vídeo musical "Idol".

Los juguetes serán coleccionables y forman parte de una de las varias líneas que la compañía planea lanzar del grupo de Kpop. Se prevé que la colección salga a la venta en setiembre.

Sin duda, este 2019 es el año de la agrupación BTS, que también lograrán un mayor reconocimiento con su presentación en el escenario de Saturday Night Live, debutando por primera vez junto a Emma Stone como su anfitriona. Así es, el 13 de abril sus fans podrán ver brillar a V, Jin, Jungkook, RM, Suga, Jimin y J-Hope.

A continuación las imágenes de cada integrante de la banda de chicos coreanos del momento:

MIC Drop, ARMY! For the first time ever, we're thrilled to show you the line of #BTSxMattel fashion dolls! Take a look at V, SUGA, Jin, Jung Kook, RM, Jimin and j-hope as dolls inspired by the Idol music video! #BTSDollsOfficial @BigHitEnt pic.twitter.com/0fd1XpLVFF