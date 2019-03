Noelia revela el motivo real que la llevó a elegir el cine para adultos [VIDEO]

Noelia explicó a sus seguidores las razones que la llevaron a decidir actuar en la industria del cine para adultos a través de su cuenta de Instagram donde escribió que fue por 'negocios debido a que la industria del entretenimiento musical latino fue injusta con ella, así lo afirmó aquella vez, en diciembre del 2018.

Sin embargo, la intérprete de 'Candela' ha revelado un motivo diferente. Fue invitada en el Late Night Show "Montse & Joe" donde una de las conductoras le preguntó cómo se sintió cuando un vídeo íntimo se filtró en las redes.

Ella respondió: "Sentí que se me acaba el mundo, que me moría, fue terrible, pero Gracias a Dios conté con el cariño y apoyo mexicano, que me adoptaron como suya, en el peor momento de mi vida y de mi carrera, cuando la gente de mi país me dio la espalda".

Con una sonrisa, habló del arte erótico en referencia a una nueva etapa en su vida, incluso mejor que la música. También agradeció a México por darle una oportunidad cuando sufrió el trágico momento.

"Con los limones haces una gran limonada, me voy a ver divina, va a ser algo bien hecho, el arte de erotismo, voy a estar presente en el casting, hay que tener química, y se tiene que elegir al mejor postor, fue una decisión de negocio y decidí que en lugar de lo que haya en las redes sea un mal recuerdo, de algo asqueroso que me hicieron, mejor hacerlo bien, algo bonito, erótico y comenzar una nueva faceta". agregó Noelia.

Noelia invitada en el programa de televisión "Montse & Joe"