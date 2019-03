Ivana Yturbe reveló qué tipo de relación tiene con Mario Irivarren tras ampay [VIDEO]

Ivana Yturbe continúa en el ojo de la tormenta a raíz del fin de su relación con Jefferson Farfán tras ser descubierta junto a Mario Irivarren. Tras los duros mensajes y ataques que ha recibido desde que se viralizó el vídeo, la Princesa Inca decidió romper su silencio y revelar qué tipo de relación mantiene con su ex.

Según el diario El Popular, todo indicaría que la expareja conformada por los chicos reality estaría a punto de regresar, ya que las nuevas pistas apuntarían a que han retomado las conversaciones y cada vez están más juntos tras ser ampayados el viernes pasado en un edificio, hecho que provocó el fin del romance con la 'foquita'.

Días después, la intengrante de 'Esto es Guerra' fortaleció los rumores de la posible reconciliación tras ser captada manejando el auto de Mario Irivarren ingresando a los estudios de América Televisión en Pachacámac.

Tras los rumores que despertaron sobre retomar la relación, la exmodelo no quiso entrar en muchos detalles y dejó en claro que actualmente está retomando la amistad con su expareja. “Vamos paso a paso, todo tranquilo, no especulen por favor”, dejó en claro la veinteañera.

Por su parte, el guerrero prefirió no dar más detalles al respecto, dejando en claro que no hablaría sobre su vida privada. “Mi vida privada no la toco, respeto mucho a Ivana”, concluyó el Mario, quien actualmente estaría muy feliz.

Ivana arremete contra Magaly Medina

Tras el ampay con Mario Irivarren y el fin de su relación con Jefferson Farfán, Ivana Yturbe continúa en el ojo de la tormenta. Ante la ola de críticas que ha recibido, la modelo perdió la paciencia y decidió enviar un contundente mensaje a todos sus detractores, en especial a la periodista Magaly Medina, quien fue la persona que expuso el informe en vivo.

Ante los ataques que recibió de Magaly Medina, la 'Reina del banano' se cansó de los comentarios y decidió responder con fuerza, dejando en claro que su familia se está viendo afectada.

"Hay maneras en las que se ha pintado esto, que obviamente me hacen quedar súper mal. Yo creo que están tratando de maquillar todo lo que ha pasado, meterle un poco de sal y pimienta para subir el rating, pero ¿qué puedo decir?", comentó la modelo para 'América Espectáculos', dejando en claro que las imágenes fueron maquilladas con la intención de querer dejarla mal.