Miley Cyrus posa desnuda para promocionar concierto [VIDEO]

La cantante Miley Cyrus parece haber retrocedido en el tiempo y volvió a posar desnuda en Instagram tras varios meses de no protagonizar una sesión fotográfica parecida.

Resulta que la esposa de Liam Hemsworth quiere regresar a los escenarios con fuerza y acaba de anunciar que será parte de un evento súper importante en su carrera musical, el Woodstock de NuevaYork.

La intérprete de 'We can't stop' y 'See you again' compartió distintas fotografías donde posó de manera provocativa y puso al descubierto su silueta para promocionar el evento musical.

"¡Woodstock aquí vengo! Cuando no estoy montando una bola de demolición, puedes encontrarme en una polla gigante", se pudo leer como descripción de una de sus fotografías.

"Festival season is here. I’m queer and ready to party. Lets go summer 2019! (La temporada de festivales está aquí, estoy lista para la fiesta. ¡Vamos verano 2019!)", escribió en otra publicación.

Sobre el Festival de Woodstock

Estrellas contemporáneas como Jay-Z o The Killers y leyendas como Santana, John Fogerty o Dead & Company actuarán en Woodstock 50, un evento que servirá para conmemorar el medio siglo de la celebración de un festival que cambió la historia de la música.



Woodstock 50 anunció este martes en Twitter la lista de artistas incluidos en su programación y que se presentarán ante el público de Watkins Glen (Nueva York, EE.UU.) del 16 al 18 de agosto.

"Habrá hip-hop y rock y algo de pop, y algunas bandas herederas del festival original", adelantó en enero el cofundador del festival de Woodstock de 1969, Michael Lang, sobre un cartel que mezcla artistas muy populares para las nuevas generaciones con músicos venerados durante décadas.

Santana, John Fogerty (exmiembro de Creedence Clearwater Revival), Dead & Company (exintegrantes de Grateful Dead), David Crosby (de Crosby, Stills & Nash), John Sebastian (fundador de The Lovin' Spoonful), Country Joe McDonald (líder de Country Joe and the Fish) y Canned Heat, todos ellos artistas que actuaron en el Woodstock original, se volverán a subir al escenario. (Con información de EFE)



Lo nuevo de Miley Cyrus en YouTube