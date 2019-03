Bad Bunny impactó a fans al lucir casi irreconocible con nuevo look [FOTOS]

Bad Bunny está en boca de todos luego de publicar una fotografía en Instagram, donde luce con un look totalmente distinto con el que suelen ver sus fans. El intérprete de 'Caro' luce con un aspecto más juvenil y con un estilo 'emo', según algunos comentarios de redes sociales.

"Mami, ¿te gusta mi nuevo look?", escribió el 'Conejo malo' en su reciente publicación de la red social antes citada. El puertorriqueño generó alboroto tras la divulgación de la instantánea, la misma que ha recibido cientos de comentarios.

"Para mi estás como quiera", "¡No! Espero que no sea peluca", "Sí, papi, te queda lindo", "Papi, me gusta tu nuevo look", "No, mejor te ves calvito, calvo", "Yo siempre soy sincero contigo y te diré que no me gusta el pelo, parece que te lamió una vaca. Todavía te amo","Parece un emo", "Look casual de un emo", fueron algunos mensajes que le dejaron a puertorriqueño.

En cuestión de minutos, la publicación de Bad Bunny superó el millón de 'Me gusta' y cientos de comentarios que destacaron su carisma con cualquier look que utilice el cantante de trap.

Algunos usuarios de Instagram dudaron de la autenticidad del cabello largo o que este haya sido una imagen pasada. La gran melena no lucía muy real, motivo que desató algunos textos de incredulidad.

El representante del trap suele lucir con el cabello corto y sus incondicionales aseguraron que ese look es el mejor que puede tener.

Recientemente, Bad Bunny llenó, en tres ocasiones, el Choliseo de Puerto Rico. Sus funciones fueron un 'soldout' e invitó a artistas como Becky G, J Balvin, Víctor Manuel, Wisin &Yandel, Ñejo, PJ sin Suela, El Alfa y Arcángel.

En su perfil oficial de Instagram, el 'Conejo malo' acumula más de 15 millones de admiradores. Además, el puertorriqueño ha realizado más de 800 publicaciones de toda índole que le han generado miles de 'Me gusta'.

Bad Bunny se hace la manicure en su tema 'Caro'