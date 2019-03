Angie Jibaja desaparece tras decisión del MIMP: le quitan tenencia de sus hijos

La señora Maggie Liza apareció en el programa "Magaly TV, la firme" para aclarar la situación en la que se ha visto involucrada tras la denuncia que hizo su hija, la modelo peruana Angie Jibaja, quien la acusó de haberle robado sus ahorros y dinero que ganó cuando trabajaba en Chile.

La madre de Angie Jibaja manifestó que ella se encuentra desaparecida desde que se enteró de la decisión que tomaron las autoridades del Ministerio de la Mujer. La institución tuvo que interceder por el bienestar de los hijos de la 'Chica de los tatuajes'. Según manifestó Liza, la modelo se ha quedado sin la tenencia de sus hijos, los cuales tuvo cuando mantenía una relación amorosa con el cantante Jean Paul Santa María.

“Los niños están con su hermana. Por su estado no puede estar con ellos. Y eso no lo determiné yo, sino el Ministerio de la Mujer. No pueden estar con ella hasta que se recupere. Ella no acepta que está mal".

Precisó que la media hermana de Angie Jibaja, quien es menor que ella, asumió el cuidado de los menores de edad. Lo que detalló es que la institución ha puesto unas condiciones que la 'Chica de los tatuajes' tiene que cumplir para poder acercarse a sus niños. Maggie Liza reveló que su hija tiene que asistir a terapias de psicología y psiquiatría.

SE PELEÓ CON SU MADRE

La modelo peruana acusó a su progenitora de apropiarse de su dinero, el cual iba a ser destinado para la educación de sus hijos. La señora manifestó que el efectivo era para pagar el año escolar de los niños hasta el mes de diciembre. Angie Jibaja habría cambiado de idea, y le pidió la mitad de los ahorros.

