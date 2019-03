Sheyla Rojas rompe su silencio y deja 'detonante' mensaje tras ruptura

Sheyla Rojas rompe su silencio en el programa 'En boca de Todos' tras el comunicado oficial que hizo sobre su ruptura con Pedro Moral. Tal como lo predijo Reinaldo Dos Santos, la modelo con su novio no se casarían y esta mañana lo hicieron de conocimiento público.

Todos los portales de entretenimiento están atiborrados sobre la noticia que ha dejado perplejos a más de uno, sobre todo porque, meses antes, Sheyla Rojas y Pedro Moral derrochaban purito amor y adelantaron que se casarían, sin embargo, hoy (11 de marzo) por la mañana la modelo emitió el comunicado de su ruptura amorosa.

"Por medio de este mensaje queremos hacer de conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación amorosa por mutuo acuerdo. Ya no somos pareja, pero aún nos tenemos mucho aprecio y estima", se lee la primera parte de la extensa misiva de emitió Sheyla Rojas en sus redes sociales.

Ahora, en el programa 'En Boca de Todos', la ex de Patricio Parodi rompió su silenció y dejó contundente mensaje sobre el particular.

"Es un tema que la verdad no lo quiero tocar, no lo voy a tocar. Tú también pato, lo poco que me conoces o lo mucho que me conoces, sabes que soy muy reservada con mis temas; y sobre todo, con estas cosas que son tan delicadas. No es un momento tan bonito para mí, ni para Pedro. Lo que si voy a decir es que soy una mujer fuerte y que nadie me va a quitar la sonrisa", se le oye decir a Sheyla Rojas en la entrevista con Patricio Parodi.

En otro momento, Ricardo Rondón intervino para explicarte parte del contenido de la carta que remeció Chollywood e insistió en el tema.

"Bueno, ahí está el comunicado, Sheyla, ¿qué tienes que decir al respecto?", replicó el conductor de 'En Boca de Todos'.

"No, no tengo más que decir al respecto. Ya está todo dicho en el comunicando y lo único que más puedo decir es que si se respete. Mi única acotación es que voy a decir que el comunicado está más que claro", aseveró.

Sheyla Roja rompe su silencio tras comunicado de ruptura con Pedro Moral