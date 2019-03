Esto es Guerra: ¿Ivana Yturbe quiere retomar su amistad con Mario Irivarren?

Ivana Yturbe fue la invitada especial del programa 'En Boca de Todos', donde se sometió a distintas preguntas por parte de los conductores del espacio de entretenimiento. La modelo habló principalmente sobre su ingreso a 'Esto es Guerra' y el reencuentro que tuvo con su ex pareja Mario Irivarren.

'En Boca de Todos' presentó una nota de las declaraciones de Ivana tras las grabaciones de 'Esto es Guerra' y más de uno quedó impactado al escuchar que la modelo señaló que tiene la esperanza de recuperar la amistad de Mario Irivarren.

"Que hayamos terminado la relación, no quiere decir que seamos enemigos. ¿no?", expresó la integrante de 'Esto es Guerra' ante la consulta de un reportero de 'En Boca de Todos'.

"Después de terminar una relación no es tan fácil retomar una amistad, pero paso a paso", agregó Ivana Yturbe.

El mismo reportero de 'En Boca de Todos' también fue en búsqueda de las declaraciones de Mario Irivarren y el "guerrero" señaló que no está de acuerdo con la temática del programa (por 'Esto es Guerra'), donde lo sientan a un sillón en que tiene que responder a las polémicas preguntas de sus compañeros.

"No me gusta que me expongan a este tipo de preguntas, pero lamentablemente son los rajes del oficio. No es el tipo de situaciones donde me gusta estar involucrado por eso cuando me preguntan por algo relacionado a la vida personal, he dicho que no responderé porque no tengo por qué y así me mantendré siempre", sentenció el capitán de 'Los Retadores'.

Ivana Yturbe habló sobre la posibilidad de ser amiga de Mario Irivarren