Eugenio Derbez y Loreto Peralta, actores de 'No se aceptan devoluciones', se reencontraron

Tras 6 años de haberse estrenado 'No se aceptan devoluciones', el mexicano Eugenio Derbez se reencontró con Loreto Peralta, actriz que dio vida a 'Maggie' en la exitosa película estrenada en 2013.

Fue el propio Eugenio Derbez quien se encargó de publicar la emotiva instantánea de este reencuentro desde su cuenta oficial de Instagram. "¿Dónde quedó la pequeña Maggie? (Where is little Maggie now?)", escribió la celebridad mexicana.

Loreto Peralta también se mostró emocionada por este reencuentro con el actor Eugenio Derbez y compartió la misma instantánea con el siguiente mensaje: "Ya hace 6 años y cada vez te quiero más. Gracias #valentinymaggieforever".

Los fans de Eugenio Derbez y Loreto Peralta no se hicieron esperar y utilizaron la sección comentarios para halagar a la bella actriz por su apariencia.

"Sigue teniendo la misma carita", "qué grande está, esa película me encanta", "sigue igual de hermosa, cada vez que veo la película lloro", "cómo pasa el tiempo, ya Loreto Peralta es una bella señorita. Bendiciones", "ella es una hermosa. Amo esa película" y "cómo pasa el tiempo", se pudo leer entre los comentarios.

Además, otros usuarios de Instagram se animaron en pedir la segunda parte de 'No se aceptan devoluciones'. "Súper genial, estaría súper comenzar con la segunda parte donde la pequeña Maggie viva su adolescencia y el padre celoso" y "esa película es demasiado".

Si existiera una segunda parte de esta cinta, esta sería sin la participación de la joven actriz porque en la película el personaje de Loreto Peralta murió de una enfermedad terminal.