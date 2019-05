Adalí Montero arremete contra Salim Vera en defensa de Daniela Darcourt

Salim Vera remeció las redes sociales por romper el parante de su micrófono luego de que Daniela Darcourt empezara con varios minutos de retraso su show en el Alternativo Music Fest, el pasado fin de semana.

La demora de la popular salsera perjudicó el horario de los integrantes de Libido, quienes ya se encontraban listos para mostrar el show que prepararon, aunque en otro escenario del festival.

Tras los ataques que recibió Daniela Darcourt en el evento, Salim Vera dejó una frase que fue interpretada como una indirecta para la salsera. “Así es el rock and roll, cariño", escribió el rockero en Facebook.

Si bien algunos respaldaron al líder de Libido, otros como la cantante Adalí Montero lanzaron duras críticas contra el intérprete de “En esta habitación” y “Como un perro”.

Para la joven que hace unos meses participó en la edición argentina de La Voz, Salim Vera debió calmar a los asistentes al Alternativo Music Fest que atacaron a Daniela Darcourt.

“Así NO es el Rock And Roll...cariño’. La patanería en su máxima expresión. Tu deber #SalimVera era calmar al público, como referente que eres y ‘ejemplo’. Me da muchísima pena que las mujeres en la música aún no sean respetadas en los festivales peruanos en su mayoría masculinos”, resaltó Adalí Montero en Facebook.

Luego la joven le dejó un mensaje a la salsera. “Querida Daniela Darcourt, esta mala experiencia que solo sirva para que te llenes de fuerza. Ser mujer en la música no es fácil”, añadió en su mensaje de apoyo.

Tilsa Lozano ataca a Salim Vera

Al igual que algunos usuarios de las redes sociales, Tilsa Lozano acusó a Salim Vera de “fomentar la violencia” contra Daniela Darcourt,

"Los fans se excusan que Salim siempre actúa así en los conciertos. Todo bien, pero hazlo cuando a ti te toque cantar. Rompe la guitarra, rompe tu pantalón, el calzón. En tu momento. No hagas esto cuando una mujer, una artista, está haciendo su trabajo”, aseguró la conductora del programa ‘En exclusiva’.

“Ni tú ni nadie tiene derecho de fomentar la violencia. Estamos en una época de no violencia contra la mujer, no al maltrato. Estamos tratando de que no hayan mujeres muertas todos los días, y a ti porque te parece gracioso y una payasada, fomentas a que la gente se ponga agresiva", añadió una indignada Tilsa Lozano.