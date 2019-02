Ivana Yturbe reaparece en Instagram con sensual pose en la playa [FOTOS]

Regresó a la red social con un contundente mensaje. La modelo peruana Ivana Yturbe desapareció de la plataforma Instagram tras anunciarse que mantiene un romance con el futbolista Jefferson Farfán. La 'princesa inca' hizo su última publicación en el mes de diciembre, periodo en el que también fue captada en un vehículo junto a su expareja, el chico reality Mario Irivarren.

Luego de que Jefferson Farfán e Ivana Yturbe confirmaran su relación amorosa, la modelo recibió un gran número de seguidores en la red social Instagram. Hasta la fecha, ella ha acumulado más de un millón de usuarios en la plataforma. Para sorpresa de muchos, la exintegrante de "Combate" compartió una imagen el día 26 de febrero con un mensaje dirigido a sus detractores.

La 'princesa inca' se luce en medio de la playa, dejando al descubierto su bronceado cuerpo. Ella modelo una ropa de baño en colo amarillo y eligió una pose que deja al descubierto la zona baja de su bronceada anatomía. Ivana Yturbe usó la frase del 'drag queen' Ru Paul para describir su fotografía. "I'm back, bitches". Incluso, se animó a etiquetarlo en su post.

Para no recibir mensajes de odio o críticas, la pareja de Jefferson Farfán no volvió a habilitar la sección de comentarios. Los usuarios en la red social Instagram solo pueden darle "me gusta" a sus publicaciones. Según sus imágenes, ella seguiría pasando el verano en la casa de su amiga Brunella Horna, quien ha vivido de cerca el romance de los enamorados más populares en el país.