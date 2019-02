Acusan a madre de Miley Cyrus de entregar marihuana a sus hijos [FOTOS]

Se enfrentó a los usuarios de Instagram. En el mes de febrero se vivió una fecha importante en la vida de la cantante estadounidense Miley Cyrus. Ella contrajo matrimonio con el actor Liam Hemsworth, recordado por su participación en la saga de películas "Los juegos del hambre". La ceremonia quedó opacada por algunas instantáneas que publicó la ex estrella de Disney en su cuenta de oficial, en las que podemos ver los llamativos atuendos que usó su hermana y madre, Tish Cyrus.

Al parecer, la polémica no se aparta de la familia de Miley Cyrus. Recientemente los usuarios en la red social Instagram alzaron una fuerte acusación en contra de Tish por una polémica fotografía compartida en la plataforma. En la imagen podemos ver a la mujer dentro de un almacén de marihuana, el cual fue confundido con un armario. La publicación la realizó el cantante Billy Cyrus, recordado por aparecer en la serie infantil 'Hannah Montana'. Esto fue lo que escribió al respecto. "Si, como dije ayer, Tish, cómo han cambiado los tiempos. Mamá loca".

Los usuarios en la red social Instagram no demoraron en aparecer en la sección de comentarios para acusar directamente a la madre de Miley Cyrus de ser la distribuidora de marihuana en su familia. Recordemos que la protagonista de 'Hannah Montana' en Disney, y sus hermanos Noah y Trace se han declarado consumidores activos. Incluso, algunos atacaron a Tish de ser 'mala madre' por ser un mal ejemplo para sus hijos.

Ante estos mensajes, la mujer aclaró que el almacén de marihuana no está en su casa y no le pertenece. "Primero, mi esposo es increíble. Segundo, esta imagen es también increíble, y tercero, esta no es mi marihuana o mi casa. Jaja, pero si lo fuera, sería asombroso por muchas razones".

Tish y Billy Cyrus, los padres de la recordada 'Hannah Montana'

