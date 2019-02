Deyvis Orosco ignoró a su novia Cassandra Sánchez durante concierto [VIDEO]

Deyvis Orosco brindó concierto por el día de San Valentín y su novia Cassandra Sánchez estuvo coreando cada uno de sus temas. Lo que llamó la atención de esa presentación fue el comportamiento de la hija de Jessica Newton durante el show.

Cassandra Sánchez mostró toda la atención del mundo a su novio Deyvis Orosco. Como una fan enamorada, la hija de Jessica Newton cantó cada uno de sus temas y poco más le faltó gritar de forma desenfrenada con la presentación del 'Bomboncito' de la cumbia.

A través del programa 'Válgame Dios', Deyvis Orosco quedó expuesto por la falta de atención que tuvo con su novia Cassandra Sánchez. Durante el show se pudo apreciar que el cumbiambero ni siquiera la miró a la hija de Jessica Newton, quien se encontraba a pocos metros de la tarima donde el cantante deleitaba al respetable.

Mientras Jessica Newton destacaba las virtudes de su yerno Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez se mostró bastante enamorada del cantante de cumbia, pese a la falta de atención de este durante el concierto que brindó en el día del amor y la amistad.

"Mi favorita es 'No te creas tan importante'......La verdad, es un chico súper detallista, siempre está pendiente de todo. Me gusta verlos a los dos felices, esa es la idea. Es un hombre con unos valores, muy bien puestos, muy inteligente; mira, me tiene aquí en su concierto", manifestó Jessica Newton.

A pesar de haberse celebrado 'San Valentín, Deyvis Orosco no dio luces de alguna sorpresa preparada durante su presentación en un conocido local. Cassandra Sánchez no le importó que el cumbiambero ni siquiera volteara a mirarla y disfrutó de cada una de sus temas.

Hasta la fecha todo es felicidad para la pareja, sin embargo, el denominado 'Profeta de América', Reinaldo Dos Santos, indicó que que Deyvis Orosco y Cassandrá Sánchez tienen los meses contados y que fin de este año su romance culminará.

Deyvis Orosco 'ignoró' a su novia Cassandra Sánchez durante concierto de San Valentín

Reinaldo Dos Santos vaticina fin de relación de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

El denominado 'Profeta de América' indicó que la pareja serán felices hasta finales de fin de año, porque es en es lapso en que su romance tendrá su desenlace.