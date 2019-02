Deyvis Orosco: Su novia Cassandra dice que es su complemento perfecto

Más enamorados que nunca. Cassandra Sánchez de la Madrid, hija de Jessica Newton, ya no oculta su amor por el cantante Deyvis Orosco, quien alista hasta el último detalle para presentarse, el 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el centro comercial Plaza Norte, al lado de conocidas figuras como: Nacho, Yahaira Plasencia, entre otros.

La gerente comercial de Miss Perú, hizo su aparición en un importante hotel de Lima, donde su pareja se encontraba dando una conferencia de prensa. "Apoyo cada reto de Deyvis y no me cansaré de decirle que me siento orgullosa", dijo la guapa figura, a los periodistas. Emocionada y enamorada, no dudó en señalar que el popular 'Bomboncito', es su complemento perfecto. "Me alegro todo lo que está alcanzando día a día. Estoy más feliz que nunca, mi cara lo dice todo".

Cuando se le recordó que su madre, Jessica Newton, se mostró en contra de la convivencia entre ambos, señaló cauta. "Mi mamá y Deyvis tiene una relación muy bonita. Soy una persona que vive el día a día y en esta nueva etapa vamos paso a paso, pero esos detalles de matrimonio o convivencia, me lo guardo para mí. Respecto a la opinión de mi mamá, la respeto, pero les repito que eso queda para mi. Ella es mi mejor amiga. ¿Si sueño con el vestido de blanco entrando a una iglesia? Yo, más que eso, lo que siempre he soñado es encontrar un buen hombre y que sea mi complemento".