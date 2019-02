Natti Natasha sorprende al lucir sin maquillaje y realizar sexy baile en gimnasio [VIDEO]

La cantante de reggaetón Natti Natasha tiene 'enloquecidos' a sus miles de fanáticos, no solo por su música, pues tras anunciar anunciar en su cuenta de Instagram que el 15 de febrero lanzará su álbum "Illuminatti" ya viene generando gran expectativa entre su público. Tras el estreno de su reciente tema en solitario titulado "Pa' mala yo" en Youtube, que ya tiene 39 millones de visualizaciones, la cantante de reggaetón ha recibido distintos mensajes positivos, sin duda un buen inicio del año 209.

Precisamente, este última canción, que ha sido muy bien aceptado por sus seguidores, la intérprete de "Sin Pijama", tema que canta junto a la estadounidense Becky G, decidió publicar un video al ritmo del primer sencillo del año. En el audiovisual se observa a la artista dominicana en el gimnasio, vistiendo un top, leggins y guantes negro frente al espejo, mientras sostiene su celular y realiza sensuales movimientos al escuchar "Pa' mala yo".

Un audiovisual poco común, pues la mayoría de las publicaciones de la cantante de reggaetón hacen referencia a su trabajo, proyectos, incluso de agradecimiento a sus fanáticos por estar pendiente de ella y escribirle emotivos mensajes. Este compartido ha sido una de las distintas maneras de mostrar su lado, sexy, sin maquillaje y sin photoshop.

"Buena fama, buena vida, no piensa en el ayer; solo vive en el hoy. Muchas se quedan cortas al lado suyo. La admiro mucho chula", " Lo que tienes de talentosa tambien lo tienes de hermosa y peligrosa hehe saludos Natti", "Eres una estrella natti Dios te bendiga", "Hermos,a toda una princesa. Me encanta tu música, me gustaría que me contestaras y sabré que no es un sueño un besote", fueron algunos mensajes que recibió la intérprete de "Sin Pijama".



Natti Natasha en el gimnasio y publica video en Instagram

Videoclip de "Pa' mala yo" de Natti Natasha en Youtube

Natti Natasha y Becky G: videoclip de "Sin Pijama"

Cantantes se posicionaron en Youtube con su tema "Sin Pijama" en solo cuatro meses de haber sido lanzado