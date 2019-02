Madre de Cristiano Ronaldo padece cáncer y lucha por su vida [VIDEO]

La madre de Cristiano Ronaldo ha hecho una dolorosa confesión donde admite seguir luchando por su vida, tras el primer cáncer que padeció. Se trata de un segundo cáncer de mama, la mujer de 64 años así lo declaró para para un canal de TV portugués.

Dolores Aveiro, madre del astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió al admitir que esta semana viajó a la capital española para someterse nuevamente a la quimioterapia, pues ya se había realizado una intervención hace dos años.

"Fui operada de los pechos. Nadie sabía lo del segundo. Ahora lucho por mi vida" se confesó.

En El Corte Inglés de Lisboa, Doña Dolores presentó su línea de aceite y tres gamas de vino que ha colocado en el mercado, tras esto la madre de Cristiano Ronaldo admitió lo que le viene sucediendo en cuanto a salud refiere. También se tomó el tiempo de referirse a la pareja de Cristiano Ronaldo.

"Nunca me llevé mal con ella. Solo que ella habla español y yo hablo madeirense (variedad del idioma portugués típica de la isla de Madeira)", declaró Doña Dolores, la cual le expresó también mucha fuerza y solidaridad ante los duros momentos que vive Georgina Rodríguez, tras la muerte de su padre: "En estos momentos duros, lo que quiero es que toda mi familia esté bien".

"La quiero muchísimo. Si ella está bien con mi hijo y él está bien con ella, soy feliz. Al principio, los rumores me sentaban mal, pero ahora me dan igual", señaló. A su vez se refirió a los últimos rumores acerca de una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: "Si se casa, casado. Si no se casa, no casado"

Al culminar sus declaraciones aprovechó para enviar un dardo a Kathryn Moyorga, quien acusa a Cristiano Ronaldo de una supuesta violación: "Ella ya sabía que al hotel no iba a jugar a las cartas" Una dura declaración donde deja sentado que confía plenamente en la honestidad de su hijo.