'Chica Badabun' confiesa qué hizo para sobrevivir tras dejar su casa a los 16 años

Se ha ganado el corazón de millones de usuarios de las redes sociales y se ha convertido en el “terror” de los infieles, Lizbeth Rodríguez es una youtuber que trabaja bajo la marca de Badadun en su espacio de ‘Exponiendo Infieles’ y ya es toda una celebridad.

Es conocida como la ‘Chica Badabun’ y poco se conoce sobre sus inicios, pero acaba de confesarlo todo en el último video publicado desde el canal de Badabun vía Facebook y YouTube, sobre qué trabajos hizo antes de ser famosa y para sobrevivir luego de dejar su casa a los 16 años.

“Yo me salí de la casa a los 16 y por ello tuve que empezar a trabajar muchísimo”, empezó diciendo Lizbeth Rodríguez. “Mi primer trabajo fue en una taquería como mesera, porque cuando me salí de casa solo tenía dos pesos”, indicó en el video compartido por Facebook.

“Con mi primer sueldo me compré ropas interiores, pasta de dientes, porque una amiga hasta me tuvo que prestar ropa para ir a trabajar, ya que me salí de casa sin ropa o de más”, agregó.

“Los trabajos que siempre elegía eran para estar en contacto con las personas como; mesera o recepcionista porque me encanta conocer gente. Soy la típica que va de compras al super y termina siendo amiga de la cajera porque me considero una persona muy social”, acotó la youtuber de Badadun. También reveló qué estudió antes de ingresar al mundo de YouTube.

A continuación, te dejamos la entrevista completa a Lizbeth Rodríguez, la polémica ‘Chica Badabun’ de ‘Exponiendo Infieles’:

VIDEO COMPLETO DE BADABUN Y LIZBETH RODRÍGUEZ