Shawn Mendes en Lima: largas colas por venta de entradas [VIDEO]

La gira de Shawn Mendes se ha convertido en una de las más importantes de la industria musical, no solo por la cantidad de países que abarca, sino también por la velocidad con la que se venden las entradas. En ese sentido, Perú no fue la excepción, y es que, desde que se anunció la llegada del artista, los fans han abarrotado las ticketeras, al punto de agotar las entradas de preventa.

Las seguidoras de Shawn Mendes se aseguraron con una entrada e invadieron los centros de venta, tanto así que el stock destinado al Campo A y B se agotaron.

Este año Shawn Mendes, uno de los rostros pop del momento, realizará la gira más importante de su carrera. Se trata de un tour mundial que incluye Europa, Reino Unido, Norte América, Australia y Latinoamérica. El intérprete de ‘There’s nothing holdin me back’ llegará al Perú gracias a Move Concerts, responsables de los shows de Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, 5 Seconds of Summer y R5.

El cantante y compositor lanzó su esperado tercer álbum homónimo el año pasado. El disco debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200, así como en varios mercados mundiales adicionales, entre ellos Australia, Canadá. México, Bélgica, Holanda y más. El álbum se convirtió en uno de los estrenos más vendidos de 2018 y convirtió a Shawn en el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes # 1 consecutivos.

En su carrera, Shawn ha vendido más de 15 millones de álbumes, 100 millones de singles, y ha acumulado más de 20 mil millones de canciones y 5 mil millones de visitas en YouTube. En febrero de 2018, ROI Influencer Media reconoció a Shawn como el artista número 1 más influyente y el adolescente número 1 más influyente en todas las plataformas de redes sociales.

¿Qué entradas se acabaron para ver a Shawn Mendes en Lima?

La productora anunció que se acabó todo el stock destinado al Campo A y B. El stock restante estará disponible en Teleticket a partir del 1 de febrero en venta general.

Sobre el concierto de Shawn Mendes en Lima