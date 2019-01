¿Magaly Medina tuvo un romance con Antonio Pavón? Encaran a 'Urraca' en Twitter

No dudó en responder. El polémico caso de Sheyla Rojas y Antonio Pavón se ha convertido en la noticia más seguida por los usuarios en las redes sociales. Los programas de televisión no han sido ajenos a la historia que ha conmovido a muchos, sobretodo porque hay un menor de edad involucrado, Antoñito. En ATV, la presentadora de TV Magaly Medina ha seguido el caso, teniendo como invitados especiales al torero español y a su hermana, Alicia Pavón Galán.

Luego de las declaraciones que ha emitido Magaly Medina en su programa de espectáculos, los usuarios de la red social Twitter se han manifestado para decirle a la estrella de ATV que debió de mostrarse parcial ante el polémico caso que es protagonizado por Sheyla Rojas y Antonio Pavón.

En la red social Twitter una usuaria envió un mensaje en el que deja entrever que Antonio Pavón y Magaly Medina, la popular 'Urraca', mantuvieron un romance. Esta fue la declaración que hizo en la plataforma. "Magaly contaba que era amiga de la familia de Pavón, él contó que en un bar en un restaurante, él mismo arribista le cantó algo con su horrible voz, ella se volvió loca por él y se lo llevo a la casa de Magaly y de ahí el engendro se hizo famoso. Magaly tenía ya fama de chibolera".

Este comentario no se quedó registrado en Twitter. La popular 'Urraca' no se quedó sin hacer nada y prefirió responder a la usuaria con un contundente mensaje. "Qué asqueroso tu comentario. Mi esposo me presentó a la Pavón y a su familia, desatinado".

La usuaria de Twitter respondió el comentario de Magaly Medina con unas presuntas pruebas en las que también aparece Antonio Pavón.

La usuaria responde a críticas en Twitter