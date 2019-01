Nicola dedica emotivas palabras a Angie y ella se pone nerviosa en EEG [VIDEO]

Nicola Porcella y Angie Arizaga anunciaron su separación hace unos meses atrás en ‘Esto es guerra’, desde entonces las figuras públicas han mantenido su distancia para evitar los comentarios; sin embargo, esta noche en una nueva gala de EEG, los jóvenes tuvieron que verse frente a frente.

Gian Piero Díaz y Mathías Brivio pidieron a los capitanes de cada equipo Nicola Porcella y Mario Irivarren, ‘Guerreros’ y ‘Retadores’; respectivamente, que convenzan a Angie Arizaga para que elija su grupo. A su turno, el exfutbolista destacó las cualidades de la popular ‘Negrita’ y ella se puso nerviosa por las palabras de su expareja.

“Quiero saber Nicola ¿qué es lo que tu has visto en mí durante la competencia para que esté dentro de los ‘guerreros’?”, cuestionó Angie Arizaga.

“Simple. El inmenso corazón que tienes para hacer las cosas. No solo en la competencia, sino en la vida diaria. Siempre lo he dicho, para mi eres una de las mejores, siempre lo voy a repetir. Creo que mereces estar con nosotros, tu comenzaste acá. Hay algo que dice Mario, qué él se sorprendía las veces que pasas a alguien. Yo no me sorprendo, yo siempre supe que ibas a sacar esos puntos”, señaló muy serio Nicola Porcella ante la mirada de Angie Arizaga, quien en su momento se puso nerviosa por las palabras de su expareja en EEG.

Inmediatamente Fabio Agostini sostuvo que el discurso de Nicola es muy simplón. “Solo decirle a Angie. Que no se deje llevar que posiblemente es lo más fácil que va escuchar en la vida… las palabras de Nicola”, comentó el español.