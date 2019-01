¿Karina Rivera y Orlando Fundichely le pusieron fin a su matrimonio?

Karina Rivera y Orlando Fundichely se casaron en 1999 y fruto de su relación nacieron: Doris y Luciana. Sin embargo, hace tres años la relación sufrió una ruptura, pero el amor fue más fuerte y se reconciliaron, pero tal parece que nuevamente la pareja de famosos se separó pues ya no se le ven juntos en eventos y fotografías en Instagram.

Las especulaciones se dieron luego que el actor cubano colgó una imagen de su día familiar y sorprendió que la conductora de TV no estuviera junto a él en la publicación. “Con gente que quiero y me quiere. Que más se puede pedir”, señaló en la publicación.

Al ver la fotografía, los usuarios empezaron a cuestionar a Orlando Fundichely. “Por qué en tus fotos no sales con Karina?", "¿Y @karivera_c no te quiere?”, “Por qué ella nunca sale en tus fotos", "¿Y Karina?", "Y Karina… ya no están juntos?”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Hasta el momento Karina Rivera y Orlando Fundichely no han confirmado nada, pero se puede ver en las redes sociales de ambas figuras públicas que ya no suben fotos juntos. La última imagen de Karina Rivero fue en noviembre del 2018 mientras que Orlando Fundichely en septiembre del año pasado y era una promoción de Teletón.

La hija mayor de la pareja, Doris, cumplió recientemente 19 años y en ninguna publicación de Karina Rivera y Orlando Fundichely se aprecia una foto familiar, por el contrario cada uno por su lado subió imágenes del momento y felicitando a la joven modelo.

Comentarios

Últimas publicaciones de la pareja

Fotos del cumpleaños de Doris

Orlando pasa tiempo con su hija menor