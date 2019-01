Karol G publica sugerente video para celebrar el éxito de 'Secreto'

La colombiana Karol G disfruta el éxito de sus canciones en la industria del reggaeton y no se le ocurrió mejor idea que celebrarlo con un sugerente video compartido en Instagram.

Así es, la cantante decidió festejar el éxito de 'Secreto', tema que interpreta junto a su enamorado Anuel AA, con un clip publicado en redes sociales. El cual estuvo acompañado de la siguiente descripción: "35 millones, gracias".

Según se pudo ver en el video de Instagram, Karol G se dejó ver en la comodidad de su cama y cantó parte de la letra de su canción.

Los fans se mostraron realmente emocionados y no dudaron en pronunciarse en la sección comentarios para felicitar a la cantante colombiana: "Felicitaciones a los dos por ese gran negocio que están haciendo. Dios los bendiga", "me encantó esa canción y el video que refleja una relación bonita", "no paro de escuchar la canción", "cantas hermoso. Tu tema con Anuel AA es lo máximo y les deseo lo mejor", "eres la mejor" y "como no amarla".

Cabe recordar que el pasado 14 de enero, la cantante Karol G compartió con sus seguidores el estreno de 'Secreto' en YouTube, canción que interpreta con su enamorado Anuel AA.

Anuel AA y Karol G no dudaron en mostrar a sus seguidores algunos de los momentos que registraron durante sus viajes. En el videoclip de "Secreto" se aprecian escenas de su intimidad y vida privada. Los cumpleaños de ambos y las sorpresas que recibieron visten la letra de la canción.

