Choca Mandros responde a Rodrigo González tras comentarios sobre Sheyla Rojas

Desde hace unos días, las indirectas entre Rodrigo González y Sheyla Rojas se tornaron cada vez más duras. Todo comenzó cuando Sheyla Rojas se refirió al rating que está haciendo '+ Espectáculos', programa que compite con 'Válgame Dios'.

"Estamos agradecidos con el público que nos acompaña de lunes a viernes. Ha sido todo un reto, pero estamos contentos porque empezamos el año con buen pie. El apoyo de toda la gente demuestra que estamos haciendo un buen trabajo. Lo que queremos es divertir al público de manera sana, mostrando nuestra personalidad y creo que ese es el plus que tenemos", fue lo que señaló la conductora al diario 'Trome'.

Tras estos comentarios, el popular 'Peluchín' la llamó copia barata de 'La Señito', haciendo referencia a Gisela Valcárcel, cosa que no le gustó a la también empresaria por lo que usó sus redes sociales para responderle al compañero de Gigi Mitre.

Tras una serie de comentarios, 'Choca' Mandros no dudó en referirse al tema. "Uno puede defender su producto, pero no debe atacar a las personas, ese tipo de comentarios no los veo. Uno se defiende con su trabajo, esa es tu mejor carta de presentación, y hoy por hoy nos toca ser líderes del horario, así es la ‘tele’, todo es cíclico, así que aprovechamos el momento", señaló.

Con respecto a 'Estás en todas', el conductor señaló que regresarán a las pantallas en febrero con escenografía renovada. En referencia a Natalie Vértiz señaló que ella se encuentra de vacaciones y que se sabrá si permanece en América Espectáculos a su regreso.

“Mucho se ha comentado sobre Natalie, pero ella está de vacaciones y son varias las figuras que aún no han renovado contrato”, finalizó.