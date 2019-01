Verónica Linares revela impactante detalle del padre de su hijo [VIDEO]

El fin de semana y el sol motivaron a que la periodista Verónica Linares decida salir a relajarse en la playa y en compañía de su familia. Pero lo que más llamó la atención fue el sorprendente detalle que reveló la conductora de 'América Noticias' con respecto al padre de su hijo.

"Cuando estaba chiquita amaba ir a la playa paraba tirada en la orilla como esos perros bagabundos que el mar los empuja. Y cuando nació Fabio dije: "qué rico vamos a ir a la playa", pero a él no le gusta la playa", se le escucha decir a Verónica Linares en el video que publicó en Instagram, donde cuenta con poco más de 280 mil seguidores.

Además de contar que a su hijo de 5 años no es fanático de la arena y el mar como ella lo añadió otro dato, y esta vez con respecto al papá de su engreído. "Y para colmo de males al papá de Fabio tampoco le gusta la playa vamos a estar juntos", añadió la periodista, quien en el video luce acompañada de su único hijo; y luego enfocó -desde lejos- a su esposo echado en una camilla.

"¿Qué hace una mamá que ama la playa y su hijo y esposo, no? Malabares", escribió la conductora de Canal N al momento de compartir el video mientras caminaba en la arena.

Tras esta publicación, sus seguidores se animaron a opinar con respecto al audiovisual así como darle algunos consejos para que pueda disfrutar mejor de sus momentos de relajo.

"La única animosa eres tú", "Hola Vero, lindo tu pequeño, has intentado llevarlo con sus amiguitos o primitos quizás así lo pueda disfrutar y si no que piña eres, a mí también me encanta la playa", "Tendrás que hacer que amen la playa una mami lo logra todo ", "Después cambian Verónica!! Cuando te vea divertirte mucho va a querer acompañarte", "Déjalos en la piscina y nos vamos a la playa juntas", "Es un bello, bendiciones para ustedes siempre", escribieron algunos de los seguidores de Verónica Linares en Instagram.

Video que compartió Verónica Linares en Instagram