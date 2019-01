Son Tentación se queda sin su vocalista principal [FOTOS]

Antes de acabar el 2018, la cantante peruana Kate Higa Candela anunció que después de seis largos años de ser parte de Son Tentación, había tomado la decisión de apartarse de la popular agrupación femenina de salsa.

A través de Instagram, la salsera Kate Higa Candela dio a conocer que seguirá su carrera como solista, pero admitió que no fue una decisión sencilla el dejar la agrupación liderada por Paula Arias.

“Han sido días interminables, días de sentimientos encontrados, de pena y de mucha nostalgia. No ha sido fácil tomar esta decisión porque no fueron meses trabajando juntas, han sido 6 años de mi vida al lado de mujeres increíbles. Definitivamente esto no hubiera sido posible si Paula (Arias) no me hubiera brindado la mejor oportunidad de mi vida”, expresó el pasado 20 de diciembre.

“Gracias, gracias infinitas por haberme dejado ser toda una tentación, por dejarme conocer a un público maravilloso. Gracias por haber elegido la canciones indicadas para mí, canciones en las que plasmé mi alma, mi corazón y mi vida entera. Y ahora ustedes,mi público, millones de gracias más, mi club de fans. El team Son Tentación. Wow, difinitivamente sin ustedes no se puede hacer absolutamente nada y me han demostrado ser los más incondicionales durante estos años de mucho esfuerzo. Extrañaré todo esto, pero es momento de seguir de una manera independiente. Los amo infinito. Vuelvo pronto para cantar con ustedes desde el alma”, añadió en su mensaje de despedida.

En otro mensaje, publicado este 4 de enero, Kate Candela reveló que le costó ya no ser parte de la agrupación salsera. “Nunca tuve un as bajo la manga. Simple, desde que acepté el compromiso de trabajar en grupo, mis planes de ser solista desaparecieron por completo ... Mi 2018 fue de puros cambios radicales y drásticos en mi vida en general, pero el último y más inesperado fue renunciar a mi mayor tesoro, una parte de mi vida: Son Tentación”, manifestó.

A través de Instagram, la joven intérprete señaló que al inicio se sintió perdida, pero que ahora tiene muchas ganas de continuar su carrera como solista, tal y como lo han logrado Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez, exintegrantes de Son Tentación.

“No lo voy a negar, me sentí perdida y desesperada en este mundo musical tan grande, sin planes, sin proyectos, sin nada. ¡Y sola! ... Pero llegó el 2019, me recibió de la mejor manera, me abrazó muy fuerte y me dejó en claro que mi 2018, había sido solo una antesala. Floreció la oportunidad de retomar ese "tan anhelado sueño" con el que todo artista nace. Hoy, que sé que podré seguir con mis sueños; cantándole a cada uno de ustedes puedo decir que sí lucharé por una carrera de solista y trabajaré mucho por regresar con una mejor versión de Kate Candela. Así que mientras yo voy estudiando y trabajando por algo nuevo y diferente”