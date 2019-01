Miley Cyrus: Provocativa, pero tradicional

Todos los titulares que está generando en las últimas semanas Miley Cyrus podrían formar parte de un plan de promoción para calentar el lanzamiento de su próximo disco, del que ya ha adelantado algunas canciones. No tanto la noticia, o más bien el bombazo, más reciente. Se ha casado con Liam Hemsworth.

La boda se celebró en secreto la víspera de Nochebuena, pero un amigo del novio publicó varios vídeos y fotos en sus stories de Instagram, y al día siguiente la propia Miley lo confirmaba a sus casi 78 millones de seguidores en esa red social.

Miley Cyrus acaba de cumplir 26 contrayendo matrimonio y ultimando su vuelta a la música. En diciembre, generó polémica con su mensaje feminista en el programa de Jimmy Fallon y lanzó dos temas: ‘Nothing Breaks Like A Heart’ y ‘Happy Xmas’ (War is Over). Ambos cantados y producidos junto a Mark Ronson y el último como una nueva versión del clásico navideño pacifista escrito por John Lennon en el que también participa el hijo del exbeatle, Sean Ono Lennon.

La nueva Miley es una mujer que ha completado su transición de la chica Disney que se convirtió en ídolo juvenil con 14 años a una superestrella pop consagrada y madura también en lo personal.

Fue a los ocho años cuando la familia se mudó a Toronto (Canadá) que Miley le dijo a su padre que quería ser actriz de teatro musical. Tras ser rechazada en primera instancia, en 2006 finalmente accedió al papel protagonista de la serie de Disney Channel ‘Hannah Montana’, y en poco tiempo ya era una estrella para el público infantil a nivel mundial. En 2012 se produjo su salida de Disney y su conversión en artista pop para el público adulto. Además de los clásicos ingredientes como un aspecto y puesta en escena cargados de contenido sexual, Miley dejó patente su personalidad y firmó sus propias polémicas.

Se convirtió en el icono del twerking, se fumó un porro de marihuana sobre el escenario de los premios MTV europeos celebrados en Amsterdam, y después llegaron más videoclips cargados de sensualidad, un beso con Katy Perry y el beneplácito de Madonna con dueto incluido.

Su activismo es lo que más ha dado que hablar estos últimos seis años. Se enfrentó a Instagram subiendo fotos desnuda, a Donald Trump durante toda la campaña electoral y desde su elección como presidente, y sobre todo, no ha cesado en su lucha contra el machismo y en defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

No dudó en enfrentarse a la legión de fans del hip hop por las letras misóginas de muchos raperos durante la promoción de su último disco. Y ya convertida en una artista consagrada, promete ser igual de combativa con su próximo trabajo.

Miley Cyrus sigue dejando claro que es capaz de provocar y ser un referente de libertad y al mismo tiempo creer en el matrimonio. Siempre es ella misma y nunca traiciona lo más importante. Su mensaje.