Bad Bunny contra la industria del reggaetón: "Las compañías están obsoletas"

Días antes de Navidad, el cantante de trap Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al presentar el domingo 23 de diciembre su primer álbum, X100PRE en distintas plataformas digitales.

Su material discográfico se convirtió en tendencia en redes sociales y sobre todo en Spotify; red que le dedicó una publicación muy comentada en Facebook. En medio de sus celebraciones, Bad Bunny utilizó su cuenta de Instagram para conversar con sus fans y hablar sobre los inconvenientes que ha tenido con su disquera.

En la conversación, Bad Bunny indicó que las 15 canciones que presentó en su álbum X100PRE son muy distintas a las anteriores, por que para él era "necesario hacer algo diferente y de lo que pudiera complacerlo como artista".

Así también, Bad Bunny se manifestó sobre los pormenores detrás de su trabajo discográfico y los problemas que tuvo con Hear This Music, compañía independiente que llevó a la fama.

Según el cantante de trap 'Hear This Music', no lo dejaba sacar su propio álbum desde el inicio de su carrera. "La compañía nunca quiso que yo 'tirara' un álbum, nunca me permitieron, nunca me dieron el apoyo, siempre me lo negaban", declaró Bad Bunny.

Pero eso no es todo, pues el intérprete decidió dejar en claro a sus seguidores que el no solo canta, sino que también ha producido sus temas.

"Yo he hecho todos los éxitos que ven en mi canal de YouTube, yo soy el que los ha producido; que yo haya dado la pauta y mencionaba a Mambo Kingz y Dj Luian, pues lo mencionaba porque eran parte de Hear This Music, pero ellos no producieron mis temas", informó.

En medio de la controversia, Bad Bunny recibió la noticia que su disco X100PRE se ha convertido en uno de los más escuchados de los últimos días en los servicios de streaming.