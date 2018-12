Karol G y Anuel AA remecen Instagram con romántico video

Los cantantes Karol G y Anuel AA se han convertido en una de las parejas más populares en el mundo de la música, pues desde que ambos se dieron apasionado beso durante concierto en Nueva York, que luego la intérprete de "Mi cama" compartió en su cuenta de Instagram, ha generado distintas emociones en sus fieles fanáticos que no pasan desapercibido alguna actividad de cada uno de ellos.

Y la reciente publicación que hizo el artista puertorriqueño, con motivo de celebrar la Navidad, en la que hizo referencia de lo importante que es valorar a la familia y a esas personas que Dios decide poner en el camino, conmovió a sus seguidores.

"Lo más importante en la vida es la familia, valoren a sus familias y a sus seres queridos que son los únicos que te van amar contra viento y marea, no importa lo que pase. Valoren a las personas que Dios pone en sus vidas, que la lealtad también los hace familia", inició su texto Anuel AA,pareja de la cantante colombiana Karol G, en su cuenta de Instagram.

Además, en el extenso texto, Anuel AA recordó el duro momento que vivía en esta época el año pasado; y agradeció que este 2018 haya sido mejor.

"El año pasado, a esta misma hora, yo estaba preso en el huerco, trancao las 24 horas en mi celda y solo. Y me veo ahora mismo y ya entiendo por qué Dios permitió que todo eso me pasara, porque si nunca hubiera sufrido tanto, hora mismo, yo no supiera valorar todo lo que tengo en mi vida. Gracias Dios mio por cambiarme la vida", finalizó el cantante de trap.

Pero no solo su mensaje emocionó a sus seguidores, sino también la foto donde sale abrazando a su enamorada Karol G, ambos luciendo unos lentes negros y posando muy sonrientes.

Foto y mensaje que publicó Anuel AA en Instagram

Karol G también hizo lo propio y le escribió tierno mensaje al cantante de trap. "Te amo con todo mi corazón mi rey".

Video que compartió Anuel AA en Instagram hace unos días