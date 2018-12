Filtran fotos íntimas de reconocido actor de telenovelas

Alfredo Adame, actor mexicano, fue la estrella de las telenovelas en los años 90, sin embargo su imagen de galán está desapareciendo tras una serie de escándalos que lo persigue desde hace tiempo. Y más aún con las supuestas fotografías íntimas que se filtraron en internet.

Ante la circulación de las instantáneas, el mismo Alfredo Adame reconoció que si se trata de él, y está dispuesto a poner fin a este vergonzoso hecho compartiendo las imágenes de su miembro con el objetivo de defenderse de su expareja Susan Quintana, quien lo acusó de tener un miembro viril "pequeño"; así como evitar la extorsión.

En una entrevista con Flor Rubio en Fórmula Espectacular, el reconocido actor que inició su carrera como modelo en los años 80, y que tras su paso por el modelaje incursionó en los melodramas de Televisa, mencionó que su expareja, Susan Quintana, le tomó las fotos sin su consentimiento cuando estaba dormido.

"Sí esas fotos me las tomó en mi casa estando yo dormido, también me tomó un video cuando me acababa de operar de los ojos en Guadalajara sin permiso", señaló el actor mexicano de 60 años.

"Tomó esas fotos y las subió, también tomó unas fotos que ella subió de mi teléfono celular que se robó, con eso me trató de extorsionar, porque ahí tenía un video de 15 segundos donde según estaba haciendo cyber sexo con una mujer", añadió Alfredo Adame.

Además contó que su entonces pareja, Susan Quintanilla, en una ocasión, le mandó fotos desnuda, y que él, para continuar con el juego, le mandó otras fotos, y "para sorpresa mía aparecen las fotos también".

Además dijo no sentirse afectado por toda esta situación, pues aseguró que no es una persona de doble moral.

"A mi en nada me afecta, soy un hombre de 60 años, no manejo la doble moral, yo le digo sus verdades a las malas personas, sean hombres o mujeres".

Alfredo Adame se defiende

Actuación de Alfredo Adame en la novela "En nombre del amor"