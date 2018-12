Josimar confirma que se rodará película sobre su vida en 2019

El cantante Josimar confirmó que el próximo año, se comenzará a rodar una película sobre su vida. "No puedo adelantar detalles, pero se viene la película de Josimar para 2019. Estamos en plena pre producción y elaboración de guiones. En su momento contaré más", dijo durante la rueda de prensa de la serie 'Los Vílchez' , donde por cierto, está debutando como actor.

"Me siento muy privilegiado de estar en esta serie, con este elenco. Además, es la primera vez que estaré cantando un tema para la serie y me siento muy bendecido. Fuera de eso, voy a tener un papel pequeñito como Josimar. Salgo al inicio, a la mitad y al final de la historia y en varios capítulos. ¿Que si me gustaría seguir en la actuación? Claro que si, pero un poco el tema es el tiempo, además debo prepararme más para esto", contó el intérprete.

Josimar también contó sobre su experiencia de grabar junto a Gisela Valcárcel para el programa 'Gisela busca el amor. "Fue chévere, súper emotivo reencontrarse con todo el barrio y recordar viejos tiempos cuando jugaba de niño, fue lindo. Estuvimos con mi abuelo, mis tíos, mis primos, etc. Yo sigo siendo el mismo de siempre, de barrio sin pose de nada, dando pasos seguros", dijo el cantante desmintiendo los rumores de que se le 'han subido los humos'.

Finalmente, Josimar reveló que la Navidad la celebrará en familia. "Se lo debo, porque la he dejado abandonada por tantas giras, pero Año Nuevo estaré trabajando. Tenemos seis presentaciones".