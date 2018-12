Argentina que humilló a Maluma en "La Voz México" le dejó un mensaje antes de ser eliminada [VIDEO]

Cindy Coleoni ganó mucha popularidad en la Ciudad de México por su talento y destreza sobre el escenario del reality de canto "La Voz México"; sin embargo, los ojos estuvieron en ella después que humilló a Maluma porque fue el único jurado que no la quiso para su equipo.

"Vos no me hables, habla con mi mano. Calladito es más bonito", fueron algunas de las palabras con las que Cindy humilló al cantante colombiano, quien aceptó: "Me arrepiento de no haberme volteado".

La argentina de 26 años cautivó en cada presentación a los cuatro jurados Anitta, Natalia Jiménez, Carlos Rivera y Maluma, pero el último domingo tuvo que abandonar el reality después de no alcanzar la votación del público.

Cindy Coleoni de origen cordobés tiene un blog en donde suele compartir pensamientos y poemas, o lo que parecería ser letras de canciones. En un post de noviembre de 2017, fechado en la Ciudad de México, dejó muy claro que quería seguir avanzando.

"A como dé lugar, se sigue para adelante. Empiezo a querer ir para arriba también. Adelante y arriba, un despegue. Sólo adelante y siempre habrá una pared… Se me hace tan intenso el presente cuando estoy así… casi que me cuesta imaginar. Porque todo está ahora y yo soy acá y no hay nada más. Pero quiero subir, cierto, subir. Ahí vamos", señaló, pero dejó otra publicación tras su eliminación de “La Voz México’.

“El fracaso, es la clave del éxito. Cada error nos deja un aprendizaje fundamental… Dato curioso: En el momento de la foto, de mi audición, tenía el alma bastante quebrada, por un boludo que no me supo querer. Imagínense. Acto seguido me estaba diciendo cosas lindas Maluma. Jajaja.... Pero siempre sigo cantando. Ahí está el desafío real. Los quiero che”, señaló al reggaetonero en su publicación.





Momento del desplante