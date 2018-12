Ex compañero de Gianella Neyra acusado de abuso sexual por estrella de 'Patito Feo'

Un nuevo caso de abuso sexual remeció la farándula argentina, debido a que el reconocido actor Juan Darthés fue denunciado por haber violado a una actriz cuando solo tenía 16 años. El hecho se produjo en una gira teatral de 'Patito Feo' en Nicaragua, y el delito no prescribió.

Se trata de Thelma Fardín, quien a través del colectivo 'Actrices Argentinas' se hizo un llamado a conferencia de prensa para denunciar el grave suceso. Te juro que no te puedo contar qué va a pasar", explicaban sus voceras. Sin embargo, la abogada Ana Rosenfeld, escribió en su cuenta de Twitter que hoy mismo, horas antes de llevarse a cabo la conferencia, iba a renunciar a la defensa del actor Juan Darthés.

Thelma Fardín denunció penalmente a Juan Darthés por haberla violado cuando solo tenía 16 años y ambos eran compañeros de elenco en Patito Feo. La joven realizó la revelación en un vídeo que fue trasmitido en la sala del Multiteatro, donde las personas se reunieron.

"Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo", indicó la joven actriz, quien afirmó que en esa época tenía solo 16 años y él 45. Ambos habían estado en un hotel en Nicaragua cuando estaban de gira. La joven comentó que Juan Darthés comenzó a besarle el cuello, y pese a que dijo que no, él jamás se detuvo.

"Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá como me ponés'. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad' pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", indicó, mientras lloraba en el vídeo mirando a la cámara, mientras otras actrices reconocidas de Argentina observaban su relato.

La joven dejó en claro que solo salió a hablar sobre lo sucedido porque otras chicas también lo denunciaron, y eso la motivó a seguir adelante.

Como se recuerda, el actor formó parte de la telenovela 'Culpable de este amor', donde compartió roles con la actriz peruana Gianella Neyra, quien es reconocida en el ambiente artístico nacional por su gran talento y belleza.