Eugenio Derbez habla de polémica entre "La familia P.Luche" y "Patacláun"

Luego de muchos años, Eugenio Derbez rompió su silencio y se pronunció sobre la "inspiración" que habría tenido la producción de la exitosa serie mexicana, "La Familia P.Luche", en la comedia peruana "Patacláun". De acuerdo con la productora y creadora de la exitosa emisión transmitida por Latina, en ese entonces, el programa azteca tomó como ejemplo el proyecto de las 'narices rojas'.

Eugenio Derbez, tras ser consultado sobre el particular, decidió explicar cómo surgió el proyecto de "La familia P.Luche".

"No, para nada. De hecho, yo supe de ese proyecto porque me llegó el rumor hace un año", explicó Eugenio Derbez en una reciente entrevista para El Comercio.

De acuerdo con el también productor mexicano, "La familia P.Luche" nació por un accidente, pero no tiene nada que ver con lo dicho por la productora y creadora de "Patacláun", July Naters.

"Surgió porque yo le pedí a todos los departamentos, al de maquillaje, al de escenografía, a todos que me traigan ideas nuevas y diferentes. E hicimos un sketch y los de vestuarios me dijeron qué vestimenta quieres: '¿el de plástico o el de peluche?'. Yo le dije: 'vamos hacerlo con el de peluche' y el sketch fue un éxito", acotó.

En ese mismo contexto, Eugenio Derbez aseguró que él no tendría ningún problema en decir que "La familia P.Luche" está inspirada en "Patacláun", si así fuera el caso. Sin embargo, el actor mexicano explicó que todo fue un proceso y de acuerdo a los vistos buenos de la producción iniciaron con la serie que fue contemporánea con la peruana.

Además, indicó que él no tenía idea que existiera Patacláun hasta años más tarde, ni mucho menos que se hubieran grabado por las mismas fechas que se rodara la producción azteca.

"Aquí tenemos una serie que se llama "Vecino", no sé si llegue por allá. Esa serie sí está inspirada en una producción española, y cuando me pregunta, yo respondo que efectivamente está basada en otra serie. Es una serie mexicana basada en una española. 'La familia P.Luche, no. Es una idea que no tiene...Igual quizás coinciden, pero no está inspirada en ese programa", aseguró en una reciente entrevista para El Comercio.

