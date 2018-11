Angie Arizaga paraliza Instagram con videos desde el gimnasio

Tras terminar su relación con Nicola Porcella, la modelo Angie Arizaga viene siendo el centro de atención en redes sociales y todo lo que publica es muy comentado por sus fans. Unos videos publicados en su cuenta oficial de Instagram no fueron la excepción y sus followers quedaron encantados.

Así es, la integrante de 'Esto es Guerra' quiso registrar su día en el gimnasio y terminó enamorando a propios y extraños con su fornida silueta. Según se pudo ver en las imágenes, la "guerrera" realizó su rutina de ejercicios junto a sus amigas y se grabó con ayuda de un espejo.

Angie Arizaga siempre se preocupa por su aspecto físico y su outfit para ir al gimnasio fue el centro de atención porque hizo visible su monumental figura. Su traje consistió en unas leggins y un sexy top de color negro.

La presentadora de América TV tiene una de las figuras más envidiables de la televisión y ello se ve reflejado en 'La Previa', su programa sabatino donde es recurrente verla con ceñidos atuendos.

Cabe recordar que Angie Arizaga se convirtió en una de las solteras codiciadas del mundo del espectáculo tras terminar su romance con el "guerrero" Nicola Porcella. La modelo disfruta de su soltería y recientemente fue captada con el primo de Yaco Eskenazi en una discoteca del distrito de Barranco.

Ampay de Angie Arizaga con hombre que estaría casado:

En las imágenes expuestas por las cámaras de 'Válgame Dios', se visualiza a una feliz Angie Arizaga que no dejaba de bailar, mientras que el chico que la acompañaba le cortejaba.

La integrante de 'Esto es Guerra' se dejaba llevar y, mientras que Benny Campos, nombre del protagonista del ampay de escándalo, la abrazaba de la cintura y también se contorneaba al ritmo de la presentadora.

Tras la emisión del 'ampay' entre Angie Arizaga y el primo de Yaco Eskenazi, la supuesta pareja de Benny Campos habló con el programa 'Válgame Dios' y manifestó que él acaba de convertirse en padre de un niño. No obstante, la joven decidió que sus descargos no salgan al aire y le manifestó a la productora de 'Válgame Dios' que ya no mantiene relación con el nuevo saliente de la 'guerrera'.