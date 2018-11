Flavia Laos come en los 'agachaditos' por primera vez y su reacción sorprende a fans

Gran sorpresa se llevaron los transeúntes de un distrito de Lima cuando la actriz Flavia Laos y su mamá Patricia Urbina recorriendo diferentes zonas buscando probar los mejores platos que ofrecen los "agachaditos".



Laos y su madre fueron junto a un reportero de En boca de todos para comer por primera vez en una de estas carretillas y probar así nuevos sabores de comidas. En redes sociales sus fans han quedado sorprendidos con cada una de sus reacciones tras degustar los alimentos.

Tacacho con cecina, juane, alitas broaster, sangrecita y mollejita fueron algunos de los platos que degustaron Flavia Laos y su madre. Inclusive Patricia Urbina pidió la receta a una de las vendedoras para preparar uno de los platos en casa.

"Espectacular, te lo dije Flavia. Muy rico señora", dijo Patricia Urbina mientras comía un plato de juane.

Con el paso de los minutos, Flavia Laos y su madre no pudieron evitar consumir las populares alitas y cuellitos brosters. Con una generosa porción, la también cantante pidió a su progenitora que disfrute el platillo sin remordimientos.





"Acá se come a mano. De buen diente mi madre. Me está sorprendiendo, sobre todo porque en la casa no me da de comer. Era mala, al colegio solo me mandaba mi lata de atún", contestó Flavia Laos.

Si bien las comidas saladas y fritas les robaron la atención, ambas cayeron rendidas ante los dulces. Los tradicionales churros y cachangas no pasaron desapercibidos. Finalmente, un vaso de un caliente emoliente cerró el tour que tuvieron la actriz de "Ven baila, quinceañera" y su madre.