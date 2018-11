Acusan a Tom Cruise de ser el 'castigador' dentro de su iglesia (FOTOS)

Leah Remini, actriz de 48 años y exmiembro de la iglesia de la Cienciología, reveló que el actor Tom Cruise cumplía el papel de un castigador en la comunidad. "Él ha administrado castigos personalmente a altos miembros de la iglesia", contó la intérprete que desde que dejó el grupo religioso ha contado varias cosas de lo que sucede al interior, entre ellas, una serie de abusos.

"La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que el cienciólogo medio. Tom está al tanto de los abusos que se producen en la Cienciología. Él ha sido parte de ellos", aseguró Remini al portal de noticias The Daily Beast.

"Se dice a los cienciólogos que Tom Cruise está salvando el mundo, por lo que es considerado una deidad dentro de la iglesia. Es la segunda persona con más poder después de David Miscavige: el salvador del mundo libre", cuenta la neoyorquina.

Tom De Vocht, un exmiembro de la fuerza policial interna de la iglesia, apoya la afirmación de Remini y asegura que Miscavige y Cruise "están cortados por el mismo patrón. Tienen personalidades muy similares, los dos tienden a mirarse el ombligo. Es mejor no mirarlos mal o hablar mal de ellos, y sobre todo es mejor no ser mejores que ellos en ningún aspecto", afirma al The Daily Beast. El exactor, fue padrino de bodas de Tom Cruise y Katie Holmes en 2006.