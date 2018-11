GUSTAVO CERATI La historia autorizada

El documental más íntimo sobre la vida de Gustavo Cerati se estrenará este domingo con los testimonios de su familia y de los ex Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio. Ayer se publicaron extractos de la producción, entre ellos la historia de la canción ‘Té para tres’, contada desde la mirada de la protagonista, Lillian Clarke. La madre del músico narró cómo recibieron la noticia de que el padre del cantante padecía de cáncer terminal.

“Fue un golpe muy fuerte para Gustavo. Para colmo, de eso no me voy a olvidar nunca, porque él escribió enseguida una canción. /Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él/”, canta Clarke. “Me desmayé prácticamente. No había dormido en toda la noche e hizo la canción”.

‘Bios: vidas que marcaron la tuya’ recorre el barrio en el que vivió Cerati, sus inicios con Soda Stereo, el bar donde empezaron como teloneros de Los abuelos de la nada y de Virus, hasta su carrera como solista”.

La producción también adelantó parte del testimonio de Shakira, con quien trabajó las canciones ‘Día especial’ y ‘No’, parte de la discografía de la colombiana. “Lo recuerdo siempre pegado a la guitarra”, señala. “Él era diferente”.

LA conductora

Elegida por la familia de Gustavo Cerati, la chilena Javiera Mena hizo las entrevistas al entorno más cercano de la voz de Soda Stereo y a una exnovia.

“Me sentí muy honrada”, dijo Mena de 35 años en una conferencia telefónica. La cantante sostuvo que, descubrió que Cerati era un músico “obsesivo y detallista” a la hora de grabar.

“Su manera de abordar la música, lo obsesivo que era en el estudio. Al escuchar a los que trabajaron con él, supe que era el primero en llegar y el último en irse”, comentó la cantante.

Por sus visitas a Chile, al estar casado con la chilena Cecilia Amenábar, madre de sus dos hijos, Mena afirmó que Cerati estaba en el “inconsciente colectivo” como un artista local y que influenció su música. “Eran como los Backstreet Boys en los ochenta. Para mí era una estrella, pero lo podía considerar cercano, local. No lo conocí, pero lo bonito de este documental fue saber que él me conocía, había escuchado mi disco Esquemas juveniles”.

Mena grabó en Buenos Aires, en la casa que vivió Cerati desde los 10 años, habla con su hermana Laura y con sus hijos Benito y Lisa. La producción accedió también a videos inéditos del entorno familiar, de su faceta como padre y a declaraciones sobre lo que sucedió un día antes de que cayera en coma. El estreno será este 25 a las 8 p.m. ❧