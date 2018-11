Captan a Laura Zapata hablando ‘pestes’ del papá de Thalía [VIDEOS]

Días después de perder la paciencia en vivo tras ser retada con el #ThalíaChallenge en el programa SNSerio, la actriz mexicana Laura Zapata ofreció una exclusiva entrevista a Jorge ‘Burro’ Van Rankin y reveló pasajes de su vida privada en un programa de Televisa.

En entrevista para las cámaras del programa ‘Hoy’, Laura Zapata recordó que no se lleva bien con Thalía ni con el resto de sus medias hermanas. Pero en esta oportunidad el que fue víctima de sus dardos fue el fallecido doctor Ernesto Sodi, papá de la cantante de 47 años.

La villana de las telenovelas confesó que no tiene buenos recuerdos de Sodi pues supuestamente él no le permitió estar con su mamá, doña Miranda, por lo que tuvo que quedar al cuidado de su abuela Eva Mange.

"Yo a ese lo pondría en el infierno. Nunca me permitió estar con mi mamá, cuando le dijo mi mamá ‘no quiero una niña’, una niña de tres años, ¿qué te puede hacer?", expresó Laura Zapata, quien además recuerda a Ernesto Sodi como alguien "abusivo y alcohólico".

“Cuando yo tenía tres años mi mamá, y obviamente pues mi papá porque era un hombre solo no podía pues llevarse a vivir a una niña, me dejó con mi abuela. Yo creo que una niña siempre piensa en dónde está su mamá y quiere estar con su mamá y persigue a su mamá y desea de alguna manera ser tomada en cuenta por su mamá, por la que la parió. Pero pues mi madre cuando me dio a luz era muy chica, era muy joven y bueno pues de repente se casó con una persona espantosa y esa persona le dije ‘no, niña no’ y tuvo como muchas mujeres en México pues que apechugar”, dijo.





Pese a la ausencia de su madre lo que le causó gran dolor, Laura Zapata finalmente agradeció que su mamá no la haya llevado a vivir con ella. “Ahora que me doy cuenta fue un regalo que me dio mi madre a través de la vida de no estar en ese lugar porque fui educada por mi abuela y soy completamente diferente”, reflexionó.

En otro momento de la entrevista con el periodista mexicano, la actriz que hace poco grabó una película en Perú a lado de Gabriel Soto y Maricarmen Marín habló de la causa del fallecimiento de Ernesto Sodi. "Se murió realmente de cirrosis hepática. No me quería desde niña. Era una persona con sus fobias muy gruesas y que cortaba cables de teléfonos y que no quería ruidos", dijo Laura sobre el padre de Thalía.

Antes de culminar la entrevista para el programa ‘Hoy’, Laura Zapata señaló que Thalía tiene fama gracias a ella.

Cabe recordar que hace unos días Laura Zapata provocó que echaran a la calle a un conductor de Multimedios, luego de que la hicieran enojar en el programa ‘SNSerio’.