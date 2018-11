Paris Hilton rompe con novio y no devuelve diamante con 20 quilates

Paris Hilton canceló el compromiso de matrimonio con Chris Zylka, que tenía desde principios de este año. Fuentes cercanas al actor informaron que el anillo está valorado en 2 millones de dólares. Según la prensa de espectáculos de Estados Unidos, la socialité fue la que rompió el compromiso y de acuerdo a lo que las leyes de California establecen, ella debe regresar el anillo de compromiso en un tiempo prudencial.

"Estoy emocionada por estar comprometida con el amor de mi vida y mi mejor amigo. Nunca me sentí tan feliz, a salvo y amada, Él es perfecto para mí en todas las formas". Así escribió en enero pasado Paris Hilton en su cuenta de Instagram, para anunciarles a sus casi 10 millones de seguidores que contraería matrimonio con su novio, el actor Chris Zylka. Diez meses han pasado desde esa sincera declaración de amor y la situación de la pareja cambió radicalmente.

"Creo que todas las cosas pasan por una razón. Las personas cambian para que puedas aprender a dejarlas ir. Las cosas van mal para que las aprecies cuando están bien", ha escrito Hilton en la red social junto a una fotografía de Marilyn Monroe, a quien adjudica la reflexión. La pareja no ha tenido encuentros cercanos desde su separación. El anillo es pieza única y posee un gran diamante de 20 quilates, que tardó unos cuatro meses en cortarse. Según publicó el sitio Just Jared, diversas fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la separación se produjo a inicios de noviembre. "Su relación comenzó desequilibrarse después de dos años juntos", señaló una de las fuentes que no fue identificada.