Juliana Oxenford arremete contra famosos periodistas con furibundo mensaje [VIDEO]

¡No la dejan en paz! Luego de criticar duramente a muchos políticos, la periodista Juliana Oxenford una vez más fue víctima de los trolles que le recordaron la sesión de fotos que realizó para la revista Soho, en la que aparece con poca ropa.

Lejos de callarla, Juliana Oxenford utilizó unos minutos de su programa para responder a sus detractores, que aseguraron que la periodista de Latina se dedica al oficio más antiguo del mundo.

Además de mostrarse orgullosa de sus sensuales fotos, Oxenford aseguró que no tendría problemas en volver a posar con poca ropa. “Alguien publicó unas fotos mías del 2012, todavía no estaba ni siquiera embarazada de mi hija María que nació en el 2013. Yo posé con poca ropa en una revista que se llama Soho, feliz… además lo volvería a hacer. Me encantó calatearme”, expresó.

“Pusieron estas fotos pensando que yo me iba a avergonzar o algo, ¡qué estupidez! Pero sí fue fuerte que coloquen ‘La prostituta del periodismo’ y la empiecen a viralizar. Entonces tuve que salir a defenderme pese a que le había prometido a mi productor que no me iba a pelear con los trolls”, añadió.

Juliana Oxenford indicó que salió a defenderme porque no está de acuerdo con que la tilden de “prostituta”, aunque aseguró que si estuviera en una situación realmente crítica, preferiría vender su cuerpo que su dignidad. “Ya me parece eso una expresión de alto calibre porque me están llamando prostituta. Es un insulto obviamente para alguien que no se dedica a la prostitución y que no le parece bien que la mujer llegue a límite de prostituirse”, dijo.

“Pero considero que a pesar de eso, si yo tuviese que vivir de algo y estuviese realmente necesitada prefería mil veces prostituirme que vivir de la corrupción, ser una doble moral y mentirosa como todos esos de sacos y corbatas o esas muy lindas con sus vestiditos de marca que son unos tremendos asquerosos y asquerosas, que no hacen más que no soltar la mamadera del Estado”, añadió.

Juliana Oxenford arremete contra sus colegas

Para ser más específica, la figura de Latina arremetió contra los periodistas que supuestamente reciben dinero de congresistas y de políticos que quieren ser jefes de Estado.

“Me refiero a políticos, empresarios y también periodistas. Me parece mucho más ético y tener mucha más moral usar tu cuerpo sin hacerle daño a nadie para prostituirte que prostituirse bajo la sombra, siendo periodista y recibiendo plata de una bancada del Congreso, recibiendo plata de un político que quiere ser presidente. ¿Para qué? Para insultar y convertirme en un troll, para que me estén digitando como si fuese una marioneta, un títere”, sentenció.

Según Juliana Oxenford, hay algunos comunicadores que estafan a los televidentes al montar una entrevista ya ensayada. “Para preparar al próximo candidato electoral y luego ser tan sinvergüenza de sentarlo al frente y entrevistarlo como hacen muchos periodistas que se hacen los locos, cuando yo a esa persona ya la preparé para que sepa cómo responder. Eso es asqueroso, prefiero ser prostituta”, concluyó.