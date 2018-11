Austin Palao rompe su silencio frente a supuesto romance entre Luciana Fuster y Emilio Jaime [VIDEO]

¡No se calló nada! Austin Palao, ex pareja de Luciana Fuster, se refirió a las especulaciones del posible romance entre la combatiente y su compañero, Emilio Jaime. "Ella es soltera, ella puede hacer con su vida lo que quiera", señaló el guerrero a las cámaras de 'Válgame Dios'.

Agregó que él no cree ni en chismes, ni en rumores, y que él no se basa en eso por eso se mantiene tranquilo. Además aprovechó el momento para desearle lo mejor a la modelo. Por su parte, él está feliz, soltero y dedicándose a sus proyectos. Con respecto a su relación con la chica reality, refirió que es cordial pero que mantienen un distanciamiento al igual que con Emilio Jaime, con quien en algún momento conformó el grupo musical 'Four Me'.

Mientras tanto, Luciana y Emilio se dedican piropos y avivan los rumores de un romance. La también conductora del programa de espectáculos de ATV, mencionó que Emilio es un chico lindo, y él declaró que cualquier hombre quisiera estar con una chica como Luciana.

Austin Palao opinó sobre la posible relación de su ex pareja

El que sí ha mostrado su molestia con el tema, es Said Palao, hermano de Austin, quien primero señaló que tanto Emilio como Luciana son tal para cual, además el último viernes se enfrentaron luego que el también cantante dedicara su competencia a 'los mal hablados'. Said se sintió aludido y se acercó a los conductores para tomar la palabra y decirle a Emilio que mejor se quedara callado para que nadie hable mal de él.