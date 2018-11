Millie Bobby Brown honró la memoria de Stan Lee con emotiva nota [FOTO]

Millie Bobby Brown, la actriz de 'Stranger Things', honró la memoria del fallecido creador de comics, Stan Lee, con una tierna fotografía y un escueto pero conmovedor mensaje en su perfil de Instagram. 'Eleven', por su papel en la exitosa serie de Netflix, no fue ajena a la funesta noticia que ha conmocionado al mundo entero.

Millie Bobby Brown, así como Kaley Cuoco, utilizó una sublime imagen que compartió con mucho cariño entre sus millones de admiradores que ostenta en su perfil de Instagram. "Te extrañaremos Stan Lee. Descansa en paz", escribió la joven actriz en su última publicación de la red social en mención.

En la imagen se aprecia al celebre creador del Universo Marvel, Stan Lee, con una cándida sonrisa, gentil mirada y a su lado está la joven actriz con un peinado de moños, feliz de fotografiarse con uno de los grandes del comic.

"Uno de los grandes se ha ido", "Descansa en paz, maestro de los comics", "Deja un gran legado, pero aún así mi corazón no deja de llorar", "Un fuerte abrazo de aquí hasta el cielo, maestro", "Mi alma no deja de sufrir cada minuto que pasa, es una noticia no tan grata para mí", "Dios te tenga en su gloria, Stan Lee", "Esto es muy triste como para iniciar la semana", "El cerebro de Marvel se ha ido, pero jamás morirá en nuestras memorias", "Los recuerdos son los que nunca mueren, al igual que el gran legado que dejó Stan Lee", fueron algunos mensajes que le dejaron a Millie Bobby Brown en la sección de comentarios de Instagram.

El creador de Spider-Man, Venom, Capitán América, Iron Man, entre otros, falleció hoy (12 de noviembre) en Estados Unidos a los 95 años. Stan Lee, siendo uno de los cerebros del Universo Marvel, deja un gran legado y una diversidad de cintas que generaron más de un sentimiento en las principales salas de cine en el mundo.

Milli Bobby Brown tuvo el privilegio de inmortalizar su reunión con Stan Lee y la reciente difusión en Instagram es la prueba de ello. La joven actriz de 'Stranger Things' sorprendió a sus seguidores tras publicar la fotografía junto a uno de los genios de los comics.

