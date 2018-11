Alessandra Fuller explota en Instagram tras declaraciones de Flavia Laos sobre Pablo Heredia

Guerra en Chollywood. Las declaraciones de Flavia Laos han generado el enojo de Alessandra Fuller, debido a que la rubia afirmó que fueron comentarios mal intencionados los que la colocaban como "la manzana de la discordia" en la relación de Pablo Heredia y su compañera de 'Ven Baila Quinceañera'. Ante ello, Ale no se quedó de brazos cruzados y envió un contundente comentario.

Como se recuerda, Flavia Laos fue entrevistada por América Espectáculos y aclaró que Pablo Heredia era solo su "confidente" y un buen amigo, además reveló que está distanciada con Ale Fuller tras el fin de las grabaciones de la telenovela, por lo que no serían amigas. Sus palabras provocaron la furia de la joven actriz, quien envió un mensaje en Instagram.

Tras mantenerse en silencio luego de los rumores sobre un posible romance entre Flavia y Pablo que acabó con su relación, Ale decidió no callar más y expresar su sentir al escuchar las declaraciones de su examiga. "Cansada de tantas mentiras ¿Hasta cuándo?", "No puedo entender cómo siguen mintiendo con tanta ligereza frete a televisión nacional", "Consejo del día: si vas a mentir, mejor NO declares", fueron algunos de los duros mensajes que compartió en sus historias de Instagram.

Como se recuerda, el actor Pablo Heredia también fue entrevistado por 'Válgame Dios' y destacó que siempre desearía lo mejor a Fuller, tras ser consultado sobre los tatuajes de la actriz junto a Andrés Vílchez. Sus respuestas también habrían motivado la ira de la joven intérprete de quinceañera.

Según se reveló, los mensajes de Ale Fuller fueron compartidos tras la entrevista de Pablo Heredia que fue trasmitida por Latina, por lo que fue la primera vez en que la modelo habló al respecto y elevaría los rumores de haber sido víctima de una posible infidelidad.

Declaraciones de Flavia Laos